Euro2024, ESCLUSIVA Dino Meneghin: la bacheca non conta, ripartiamo da Gigio e dai giovani

Da bimbo amava Charles e Sivori: assieme (ovviamente) al basket, Dino Meneghin stravedeva per i campioni della Juventus: due passioni che hanno sempre viaggiato di pari passo nella sua vita («Ho provato a giocare a calcio, ma con i miei piedi aravo il campo – ricordò in un’intervista – Però spesso in palestra ci giocavamo nel riscaldamento con un pallone sgonfio. Ricordo che D’Antoni era molto forte, così come lo erano tutti i piccoletti, mentre noi lunghi cercavamo di arrangiarci»). Anche nel suo inizio di carriera a Varese, vista la vicinanza tra palazzetto e stadio, spesso andava con i compagni a vedere il primo tempo delle partite casalinghe, mentre i calciatori facevano capolino sulle tribune nell’ultimo quarto dei loro incontri sul parquet. Così nacque anche l’amicizia con l’ex bomber Pietro Anastasi, che dopo due ottime stagioni a Varese, sbarcò proprio a Torino. Intervistato in esclusiva da Virgilio Sport Meneghin racconta come ha vissuto la disfatta della Nazionale di Spalletti a Euro2024.

Quattro Olimpiadi alle spalle da giocatore (con tanto di medaglia d’argento a Mosca 1980) una medaglia d’oro e due di bronzo ai campionati europei, 272 presenze con la maglia della Nazionale di basket Meneghin sa cosa vuol dire indossare la divisa azzurra in competizioni importanti. Che idea si è fatta del fallimento dell’Italia in Germania?

“Da tifoso dell’Italia ovviamente mi è dispiaciuto, c’era una grande attesa ma è andata male. Vuol dire che c’è da lavorare sodo, a questi appuntamenti devi arrivare preparato, non ci sono più squadre materasso nè risultati scontati, anche le altre nazionali crescono e si è visto”

Ha visto la partita con la Svizzera?

“Solo in parte per la verità”

Ha cambiato canale anche lei come tanti italiani delusi dalla prestazione degli azzurri?

“Ho visto solo un tempo, non entro in questioni tecnico-tattiche ma mi ha colpito vedere una squadra stanca fisicamente, poco reattiva, lenta negli spostamenti offensivi e difensivi”

Come si spiega un simile flop?

“Non tocco il tasto convocazioni, non spetta a me ma ritengo che Spalletti abbia avuto poco tempo per far capire il suo gioco e preparare la squadra. Una squadra vincente non si improvvisa in quattro e quattr’otto, c’è bisogno di tempo per lavorare bene”

Lei è stato giocatore, dirigente e presidente federale: è difficile passare dal ruolo di allenatore a quello di ct?

“Credo che Spalletti abbia l’esperienza necessaria per fare il ct, chiaro che è un lavoro diverso. Non vedi i giocatori tutti i giorni”