Euro 2024, Inghilterra a secco con la Slovenia ma vince il girone: Italia possibile avversario ai quarti

Termina 0-0 con la Slovenia, che passa come terza alle spalle della Danimarca: per gli inglesi prestazione da dimenticare, Kane e Bellingham mai pericolosi. Si rivede in campo Ilicic

Finisce con il tripudio legittimo della Slovenia, che accede al tabellone degli ottavi di finale: il girone lo vince l’Inghilterra, ma il corredo del triplice fischio di Letexier è dato dai fischi dei tifosi inglesi, delusi dalla terza prestazione grigia della propria Nazionale.

Inghilterra sulla strada dell’Italia

La squadra di Southgate si colloca dunque nella parte bassa del tabellone: giocherà il proprio ottavo a Gelsenkirchen domenica 30 alle 18 contro una terza classificata, e potenzialmente potrebbe incontrare l’Italia ai quarti di finale. La Slovenia passa come terza, alle spalle della Danimarca, per peggior ranking dato che hanno chiuso pari in tutto: da stabilire ancora la collocazione, ma giocherà contro il Portogallo o contro la prima del Girone E, ossia il più equilibrato degli Europei (tutte a tre punti).

Inghilterra ancora deludente

Ma è un’Inghilterra sempre più deludente, anche quella vista a Colonia: se si fa eccezione del primo tempo contro la Serbia, i vicecampioni d’Europa in carica sono andati via via spegnendosi. Il ct ha parlato di una condizione fisica non ottimale, ma sono le idee che mancano, senza parlare di scelte non sempre comprensibili, come quelle di tenere fuori per quasi tutta la partita gente come Alexander Arnold o Cole Palmer. Dopo un avvio piuttosto blando, gli uomini di Southgate passano in vantaggio al 20′ con Saka, ma l’arbitro annulla per il fuorigioco di partenza di Foden. Sarà l’unica occasione di un brutto primo tempo.

Anche la Slovenia passa il turno

Nella ripresa la pressione dei britannici aumenta, ma la Slovenia si difende con ordine e non concede spazi. Al 12′, un calcio piazzato battuto da Foden sulla sinistra porta a una serie di batti e ribatti poi sventata in qualche modo dalla difesa. Southgate finalmente mette anche Palmer, che entra bene, ma da solo non può far tantissimo: la sua unica conclusione viene bloccata senza problemi da Oblak. L’Inghilterra va avanti, ma in patria non verranno risparmiate critiche a Southgate: con i giocatori che ha a disposizione, è lecito aspettarsi molto di più.

Top&Flop Inghilterra

Rice 6,5 – Di sicuro quello che si è fatto vedere di più, in una partita dura e povera tecnicamente.

– Di sicuro quello che si è fatto vedere di più, in una partita dura e povera tecnicamente. Mainoo 6 – Subentra a Gallagher nell’intervallo, ha un buon impatto sul match, cerca di trovare spazi nell’area slovena

– Subentra a Gallagher nell’intervallo, ha un buon impatto sul match, cerca di trovare spazi nell’area slovena Palmer 6 – Gettato nella mischia al 71′, cerca di dare un po’ di brio alla fase offensiva: avrebbe meritato di entrare prima.

– Gettato nella mischia al 71′, cerca di dare un po’ di brio alla fase offensiva: avrebbe meritato di entrare prima. Bellingham 4,5 – Prosegue il suo Europeo incolore: avulso totalmente dalla manovra, non si vede praticamente mai.

– Prosegue il suo Europeo incolore: avulso totalmente dalla manovra, non si vede praticamente mai. Saka 5 – Si nota soltanto per il gol annullato: per il resto, ci si chiede come possa fare da titolare con Palmer in panchina.

Top&Flop Slovenia

Bijol 7 – Senza dubbio il migliore in campo tra gli sloveni, muro insuperabile per tutta l’Inghilterra.

– Senza dubbio il migliore in campo tra gli sloveni, muro insuperabile per tutta l’Inghilterra. Karnicnik 6,5 – Non spinge, ma tiene il fortino e non lascia passare niente e nessuno.

– Non spinge, ma tiene il fortino e non lascia passare niente e nessuno. Ilicic 6 – Perché è sempre bello rivederlo, dopo quello che ha dato e che ha passato.

– Perché è sempre bello rivederlo, dopo quello che ha dato e che ha passato. Mlakar 5,5 – Partita anonima, ascia spesso campo a Janza dalla sua parte.

– Partita anonima, ascia spesso campo a Janza dalla sua parte. Sesko 5,5 – In rapporto alle aspettative, non delude del tutto ma comunque non esalta.

