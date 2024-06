Euro2024, non solo l'Italia di Spalletti: è bufera pure sull'Inghilterra. Shearer attacca Kane e Southgate

Neppure gli inglesi se la passano bene in Germania, il sofferto pari con la Danimarca ha scatenato le polemiche: severissimo il giudizio dell'ex bomber, osannato dai tifosi.

Mal comune mezzo gaudio? Insomma. Certo che, in ogni caso, l’Italia di Spalletti maltrattata dalla Spagna a Gelsenkirchen in una sfida a senso unico, finita 1-0 per le Furie Rosse solo per merito delle prodezze di Donnarumma e dei clamorosi errori degli attaccanti iberici, non è l’unica big in difficoltà a Euro2024. Di sicuro, non è l’unica a essere criticata da stampa e tifosi. Anche in Inghilterra, ad esempio, è bufera sul Ct Southgate e sui calciatori della Nazionale, nonostante la qualificazione agli ottavi – almeno quella – sia dietro l’angolo.

Euro2024, Inghilterra criticata dopo il pari con la Danimarca

A scatenare le ire dei tabloid e dei fan inglesi, lo striminzito pareggio contro la Danimarca. Uno a uno, con finale in affanno e i danesi nettamente più pericolosi nella ripresa. Il gol di Kane in avvio non ha spianato la strada all’Inghilterra, che una volta subito il gol dell’1-1 per merito dell’ex leccese Hjulmand è apparsa in difficoltà. Southgate, già contestato alla vigilia per qualche esclusione eccellente – Grealish su tutte – è finito sulla graticola. Ma a subire pesanti contestazioni è stato lo stesso Kane, centravanti di spessore internazionale ma dalla bacheca ancora malinconicamente vuota.

Shearer caustico: “I calciatori inglesi si muovono a malapena”

Chi non ha usato mezzi termini per contestare Ct e bomber è stato un vecchio bomber dell’Inghilterra, nientemeno che Alan Shearer. Intervenuto in tv dopo lo scialbo pareggio coi danesi, l’ex centravanti – tra le altre – di Blackburn e Newcastle ha tuonato: “Non c’è movimento, non vanno da nessuna parte se continuano a correre solamente. Nel momento di attaccare, i centrocampisti stanno 20 metri dietro, non è sufficiente. Abbiamo preso un punto, ma non basta”. E ancora: “Kane? Il suo gol contro la Danimarca non basta, evidenti i suoi difetti. Si muove a malapena in campo”.

In Inghilterra tutti con Shearer: e il Telegraph lo riempie di elogi

Immaginatevi Bergomi o Adani criticare così apertamente tecnico e calciatori dell’Italia: da noi si griderebbe allo scandalo. In Inghilterra, invece, Shearer è stato osannato addirittura dal Telegraph: “Un tempo la gente prendeva in giro Shearer per essere troppo tranquillo, un esperto che aveva paura di criticare. Ora non più. In tv ha detto tutto ciò che pensavano i tifosi. È come guardare una versione migliore e più ponderata di Roy Keane, senza fare sceneggiate”. Insomma, non si respira una buona aria attorno alla Nazionale inglese. Che ha un piede e mezzo negli ottavi, ma che non entusiasma i tifosi. E Shearer.