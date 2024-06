Notti Europee, Mazzocchi manda a dormire Adani (che un po' ci rimane male): il video è virale

Momento cult della trasmissione (baciata da grande successo) di approfondimento della Rai su Euro2024: l'analisi tattica di Lele va per le lunghe e il conduttore interviene.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Momento cult nel corso di “Notti Europee”, la trasmissione di approfondimento della Rai sulla kermesse continentale baciata da grande successo, a giudicare dai dati d’ascolto e dall’apprezzamento riservato dai telespettatori al tandem Marco Mazzocchi-Paola Ferrari e alla loro squadra, in studio e in collegamento dalla Germania. Durante l’ultima puntata, appunto, proprio Marco Mazzocchi e Lele Adani si sono resi protagonisti di un involontario siparietto: il conduttore, di fatto, ha “mandato a dormire” l’ex difensore, che si stava dilungando in un’analisi tattica su Italia-Spagna.

Notti Europee, Adani analizza Italia-Spagna

Adani, in collegamento da Gelsenkirchen con Alessandro Antinelli, ha vivisezionato dal punto di vista tattico i pericoli portati soprattutto da uno degli spauracchi delle Furie Rosse, il giovane Lamine Yamal, suggerendo agli Azzurri le contromisure: “Non abbassarsi subito, non andare direttamente alla difesa a cinque ma capire come sporcare la linea di passaggio tra Carvajal e Yamal. Deve esser bravo secondo me anche Calafiori, visto che abbiamo tre centrali, a slittare velocemente sulla sinistra prima che stoppi palla e punti verso l’interno Yamal, perché tanto noi rimaniamo due contro uno con Morata. Ecco perché dobbiamo essere bravi ad alternare sia la marcatura sia la scalata con il centrale“.

L’intervento di Mazzocchi: “Andate a dormire”

L’opinionista stava completando la sua documentata analisi quando è intervenuto Mazzocchi da studio: “Siate bravi ad andare a dormire”. E un po’ Adani c’è rimasto male, visto che ha puntualizzato subito: “Volevo finirlo il discorso”. In soccorso di Lele si è subito lanciato Antinelli, che gli ha poggiato una mano sulla spalla e ha sottolineato: “Voleva finire Lele”. Da studio, inoltre, è intervenuta pure Paola Ferrari che ha simpaticamente redarguito Mazzocchi (e non è una novità): “Fai finire Lele”. Il conduttore, per la verità, si è scusato poco dopo e ha invitato Adani a completare la sua analisi.

Notti Europee, torna il sorriso: Adani…va a dormire

Dopo l’iniziale momento di delusione, è stato lo stesso Adani a stemperare la tensione…raccogliendo l’invito di Mazzocchi: “Basta andiamo a dormire, ma è la stessa cosa anche dall’altra parte, anche con Di Lorenzo e Chiesa“. Mentre Antinelli ha puntualizzato: “Andiamo a dormire a Iserlohn, che è a 60 chilometri da Gelsenkirchen”. Applausi dallo studio, mentre Paola Ferrari ha “avvisato” ancora una volta il compagno di conduzione: “Non mi fare arrabbiare Lele Adani”.