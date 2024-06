Euro2024 Inter, l'appello drammatico di Thuram. Theo spaventa il Milan

L'attaccante nerazzurro fa un appello forte e chiaro: "Andate a votare!" il mancino rossonero invece non esclude l'addio al Milan dopo Euro 2024

Entrambi parlano di futuro ma in modo diverso. Lo fa prima Marcus Thuram, attaccante della nazionale francese e dell’Inter, che in conferenza stampa ha lanciato un appello politico: “Andate tutti a votare alle elezioni legislative anticipate, la situazione è molto seria” e poi, subito Theo Hernandez: dal possibile addio al Milan alle prospettive della nazionale francese ad Euro 2024.

La reazione di Marcus Thuram allo sconvolgimento politico

Thuram ha spiegato di essere rimasto sconcertato dal risultato delle elezioni europee, che hanno spinto Macron a indire nuove elezioni. “Dopo la partita contro il Canada, eravamo tutti un po’ scioccati nello spogliatoio. Ora dobbiamo dire a tutti di andare a votare, dobbiamo lottare ogni giorno, dobbiamo fare in modo che RN non passi!. La situazione è molto seria. Bisogna battersi – ha dichiarato nella conferenza stampa dei Bleus a due giorni dall’esordio della Francia agli Europei – affinché il Rassemblement National non passi. Questa è la triste realtà della nostra società oggi. Ci sono messaggi che passano ogni giorno in televisione per far passare questo partito il Rassemblement National . Come ha detto Ousmane Dembélé, dobbiamo dire a tutti di andare a votare. Come cittadino, che si tratti di te o di me, dobbiamo lottare quotidianamente affinché ciò non accada più e affinché la RN (Raggruppamento Nazionale) non passi.

Nella squadra francese, penso, anzi spero, che tutti condividano la mia stessa opinione. Capisco che alcuni dicano che dobbiamo andare a votare, ma non credo che sia sufficiente dirlo. Dobbiamo anche dire come siamo arrivati ​​fin qui e la gravità della situazione. In Nazionale non ho dubbi che tutti condividano la mia visione delle cose. Siamo in un Paese libero e ognuno dovrebbe fare ciò che ritiene giusto. Sono davanti a te e dico certe cose. Gli altri magari non lo dicono ma, ripeto, non ho dubbi che tutti la pensino come me. »

Marcus Thuram, l’eredità della politica francese del padre

Marcus Thuram segue le orme del padre, Liliam Thuram, ex campione del mondo con la Francia e attivista contro il razzismo con la sua Fondazione. Anche il padre Liliam si è detto sconvolto dall’avanzata del partito di Marine Le Pen e dalla decisione di Macron di sciogliere l’Assemblea nazionale dopo la disfatta alle Europee.

Euro 2024, il ruolo di Theo Hernandez nello spogliatoio

Theo Hernandez, terzino sinistro dei Bleus, ha parlato subito dopo Thuram del lavoro svolto durante la preparazione per l’Europeo e del nuovo ruolo più offensivo che gli sta disegnando Deschamps. “Stiamo lavorando su diverse cose. Abbiamo preparato più tattica di quella vista in preparazione e vedremo lunedì cosa faremo. Mi piace attaccare, ma dobbiamo anche difendere.”

Theo Hernandez: “L’intesa con Adrien Rabiot”

Hernandez ha poi elogiato l’intesa vincente con Adrien Rabiot sulla sua stessa fascia sinistra: “Adri è un grandissimo giocatore, mi piace giocare con lui. Quando salgo, può stare un po’ indietro per coprirmi le spalle, e quando sale, anch’io posso restare sul posto. Lui mi aiuta, mi dice cosa fare.”

Il Futuro di Theo Hernandez e il supporto al fratello

Theo Hernandez ha evitato di parlare del suo futuro con il Milan lasciando adito ad ulteriori polemiche e preoccupazioni per i tifosi rossoneri nonostante Ibra lo abbia blindato: “Sono al 100% su quest’Euro, resta o parti, vedremo.”

Il terzino francese ha anche confermato che, come nel 2022, giocherà per due dopo l’infortunio del fratello Lucas: “È una situazione un po’ triste. Ha avuto questo infortunio al ginocchio nella prima partita del Mondiale, poi si è infortunato di nuovo prima degli Europei, ma parlo con lui tutti i giorni. Sta meglio e spero che anche per lui andremo il più lontano possibile.”