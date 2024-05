Euro2024, GIRONE C, la Danimarca: il c.t., come giocano, i convocati

La nazionale scandinava ha vinto un girone non impossibile grazie a una grande duttilità tattica e ai gol di Hojlund, stella insieme ad Eriksen

Una nazionale tatticamente camaleontica, con un robusto potenziale offensivo e tanta esperienza in difesa: è la Danimarca del c.t. Hjulmand, che a Euro 2024 dovrà però superare dei test ben più severi di quelli affrontati nelle qualificazioni. Il Manchester United non avrà vissuto una grande stagione, ma i Red Devils Eriksen e Hojlund rappresentano i punti fermi della nazionale scandinava.

Euro2024, Danimarca: un cammino facile

La Danimarca ha centrato la qualificazione a Euro2024 con un turno d’anticipo, ma il girone H non rappresentava di certo una sfida impossibile per i danesi, che se la sono vista con Finlandia, Kazakistan, Irlanda del Nord, Slovenia e San Marino, raccogliendo 7 vittorie, un pari e 2 k.o., l’ultimo dei quali (contro la Slovenia) quando erano già certi del primato. Ben 19 le reti segnate (6 le subite), ma in Germania il livello si alzerà, in un girone con Svizzera, Serbia e Spagna: la Danimarca sarà chiamata a nascondere i suoi difetti ed esaltare i suoi pregi, che non sono pochi.

Euro2024: Hojlund e gli altri, il potenziale offensivo della Danimarca

Il potenziale offensivo della Danimarca è infatti enorme: anche nella stagione disastrosa dello United Hojlund è riuscito a dimostrare di essere un grande attaccante e i 7 gol nelle 8 gare delle qualificazioni dimostrano che l’ex Atalanta non soffre affatto il peso della maglia della nazionale. A supportarlo, poi, c’è una batteria di ali giovani ma di buon talento, dal laziale Isaksen all’ex Bologna Skov Olsen, dall’ex Samp Damsgaard – limitato dagli infortuni nel Brentford, ma sempre ben considerato in patria – all’emergente del Reims Daramy. Capitolo a parte Lindstrom, reduce da una stagione disastrosa al Napoli che l’ha fatto uscire dalle convocazioni delle amichevoli di marzo: l’azzurro si giocherà le sue chance nel ritiro pre-Europei, ma tornasse in forma potrebbe balzare davanti a tutti nelle gerarchie del c.t. Hjulmand.

Euro2024, Danimarca: Hjulmand, c.t. camaleontico

Kasper Hjulmand, infatti, è un c.t. che apprezza la duttilità. Nell’ultimo anno raramente ha schierato la Danimarca con lo stesso modulo per due gare di fila: tra qualificazioni e amichevoli, gli scandinavi hanno giocato col 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1, 3-4-1-2 e 3-5-2. Anche la filosofia di gioco varia, la Danimarca tiene il possesso contro squadre meno tecniche, ma sa giocare anche di rimessa, sfruttando l’attacco alla profondità di Hojlund, contro le grandi. I punti fermi sono alcuni giocatori: Kasper Schmeichel tra i pali, il blaugrana Andreas Christensen in difesa – reparto con tanta esperienza grazie a Kjaer, Andersen, Vestergaard – e, soprattutto, Christian Eriksen in mezzo: dopo l’arresto cardiaco in campo a Euro 2021 – torneo in cui la Danimarca si fermò solo in semifinale, battuta ai supplementari dall’Inghilterra – l’ex Inter è tornato a essere il riferimento della sua nazionale, sia che giochi da trequartista, da interno o addirittura da regista basso.

Euro2024: i probabili convocati della Danimarca

Qui i probabili convocati della Danimarca per Euro2024. Portieri: Schmeichel, Ronnow, Hermasen. Difensori: Andresen, A. Christensen, Kjaer, Kristensen, Kristiansen, Maehle, Stryger Larsen, Vestergaard. Centrocampisti: Eriksen, Hojbjerg, Hjulmand, O’Riley, Frendrup, Delaney, Damsgaard, Lindstrom, Skov Olsen, Skov, Daramy, Isaksen. Attaccanti: Hojlund, Poulsen, Dolberg.