Euro2024, le gare di oggi: dove vedere Slovacchia-Romania, Ucraina-Belgio, Georgia-Portogallo e Repubblica Ceca-Turchia

Si chiudono anche gli ultimi due gironi dell'Europeo, con Lukaku e Cr7 chiamati a trascinare i rispettivi attacchi. A Montella basta un punto

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Ultima giornata dedicata alla fase a gironi di Euro 2024. Oggi riflettori puntati sul Belgio di Lukaku e sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, nei 90 minuti che chiudono anche il girone E e il gruppo F dell’Europeo.

Dove vedere tutte le gare di Euro2024

Tutte le 51 partite dell’Europeo sono visibili in diretta tv in esclusiva su Sky, con la possibilità per gli abbonati al pacchetto “sport” di seguirli anche in streaming su Sky Go e Now. Complice la contemporaneità, riservata alle sfide del medesimo girone in quest’ultima giornata della prima fase, Sky metterà a disposizione il canale 251 per la classica “Diretta Gol”, per non perdersi nemmeno un minuto. La Rai, invece, trasmetterà un totale di 30 gare in chiaro in co-esclusiva, compresi tutti i match dell’Italia e quelli dai quarti di finale in avanti. Servizio streaming attivo, gratuitamente, su RaiPlay.

Euro2024, le gare di oggi, mercoledì 26 giugno

Alle ore 18, spazio al girone E, con Slovacchia-Romania e Ucraina-Belgio che si disputeranno in contemporanea: esclusiva Sky per quanto concerne la sfida che vedrà protagonisti Lobotka e compagni, impegnati contro la squadra guidata dal talento di Dennis Man, fantasista di proprietà del Parma. A Stoccarda, sarà anche Lukaku contro Dovbyk: un confronto che verrà trasmesso su Sky e in chiaro sulla Rai.

Alle ore 21, si prenderà la scena il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che affronterà la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia, in quella che potrebbe essere l’ultima partita della stella del Napoli in questo Europeo. Copertura totale per il match di Gelsenkirchen, con Sky e Rai che non potevano perdersi tale appuntamento. Allo stesso orario, come da regolamento, si giocherà Repubblica Ceca-Turchia: alla nazionale allenata da Vincenzo Montella basta un punto per passare il turno da seconda forza del gruppo F, mentre l’undici di Hasek è spalle al muro. Può solo vincere per volare agli ottavi di finale.