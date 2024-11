Europa League e Conference, le gare di oggi: riflettori su Anderlecht-Porto

L'Europa League e la Conference entrano nel vivo con il quinto e quarto turno di League Phase: tutte le sfide, gli orari e dove vederle in tv

Si apre il sipario sul quinto turno di League Phase dell’Europa League e il quarto di Conference con partite delicate e punti che diventano sempre più pesanti. Oltre le sfide della Roma, Lazio e Fiorentina, sono molte le gare interessanti: dagli “italiani” del Galatasaray all’Ajax di Farioli e il Chelsea di Maresca, che ha ormai trovato una propria identità.

Europa League, le gare di oggi 28 novembre

A prendersi la scena del quinto turno di League Phase è Anderlecht-Porto. I portoghesi hanno solo 4 punti in classifica e devono rialzarsi per evitare spiacevoli sorprese. Al contrario la squadra belga sta stupendo, è in salute ed è tra le top in classifica. Spicca anche Real Sociedad-Ajax, con la squadra di Farioli al momento seconda, invece gli spagnoli sono fuori dai ventiquattro posti utili per accedere almeno ai playoff. Il Manchester United di Amorim sfida il Bodo Glimt, mentre il Galatasaray di Osimhen sarà ospite dell’Az Alkamaar per cercare di tenersi stretto il podio della graduatoria. A seguire tutta la programmazione:

Anderlecht-Porto ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Athletic Club-Elfsborg ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Az Alkmaar-Galatasaray ore 18.45 Sky Sport 255, Sky Go, NOW Besiktas-Maccabi Tel Aviv ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Dinamo Kiev-Viktoria Plzen ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Lazio-Ludogorets ore 18.45 Sky Sport 252, Sky Go, NOW Qarabag-Lione ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW RFS-PAOK ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Braga-Hoffenheim ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW FCSB-Olympiacos ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Midtjylland-Eintracht Francoforte ore 21.00 Sky Sport 256, Sky Go, NOW Twente-Union St Gilloise ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Ferencvaros-Malmo ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Manchester United-Bodo Glimt ore 21.00 Sky Sport 255, Sky Go, NOW Nizza-Rangers ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Real Sociedad-Ajax ore 21.00 Sky Sport 254, Sky Go, NOW, TV8, Slavia Praga-Fenerbahce ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Tottenham-Roma ore 21.00 Sky Sport 252, Sky Go, NOW

Conference League, le gare di oggi 28 novembre

Il Chelsea in Conference League è una categoria a parte e incontrarla diventa sempre qualcosa di proibitivo. Questa volta sarà il turno dell’Heidenheim. La sorpresa Legia Varsavia sarà ospite della APOEL Nicosia. A seguire tutta la programmazione:

Astana-Vitoria Guimaraes ore 16.30 Sky Sport Calcio Borac-LASK ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Cercle Bruegge-Hearts ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Dinamo Minsk-Copenaghen ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Heidenheim-Chelsea ore 18.45 Sky Sport 254, Sky Go, NOW Noah-Vikingur ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Molde-APEOL Nicosia ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW NK Celje-Jagiellonia ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Panathinaikos-HJK ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW St.Gallen-Backa ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW TNS-Djurgarden ore 18.45 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Fiorentina-Pafos ore 21.00 Sky Sport 253, Sky Go, NOW Lugano-Gent ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Mlada Boleslav-Real Betis ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Olimpija Ljubljana-Larne ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Omonia Nicosia-Legia Varsavia ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW Rapid Vienna-Shamrock Rovers ore 21.00 Sky Sport (diretta gol), Sky Go, NOW

Dove vedere Europa League e Conference

Tutte le partite di Europa League si potranno vedere su Sky Sport o singolarmente o sul canale della Diretta Gol in base alla programmazione. I match saranno trasmessi anche in streaming su Sky Go e Now e solo una sfida tra squadre estere sarà fruibile su TV8. Stesso discorso anche per la Conference, che però non avrà nessuna gara in chiaro.