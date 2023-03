La Juventus ospita il Friburgo nella gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League: ecco dove seguire la partita in diretta tv e in streaming.

09-03-2023 09:02

Dopo quanto deciso dall’urna nel sorteggio di Nyon e incassato un colpo in campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a un riscatto necessario della sfida contro il Friburgo per l’andata degli ottavi di Europa League.

L’Europa League entra nella fase più selettiva, che impone alla Juventus, che ha ancora addosso le conseguenze del -15, di raggiungere obiettivi importanti, anche in questa competizione europea.

Dove vedere Juventus-Friburgo in tv

La programmazione televisiva, per Juventus-Friburgo prevede, da calendario, l’appuntamento per giovedì 9 marzo alle ore 21 presso lo stadio Allianz Arena di Torino. Il match sarà trasmesso da DAZN e per vederlo in tv basterà collegarsi tramite l’app disponibile sulle smart tv. Per gli abbonati Sky, la visione di questo incontro è prevista su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport canale 252.

Data: giovedì 9 marzo 2023

Orario: 21:00

TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252), Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go

In alternativa è possibile collegarsi all’app come Playstation e Xbox o da dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX.

Dove vederla in streaming

Per quanti, invece, non potessero seguire la partita in tv o preferissero vederla in streaming, DAZN permette la visione dell’incontro anche tramite la propria app disponibile per smartphone e tablet o tramite il suo sito internet ufficiale per pc fissi e notebook.

Gli abbonati Sky potranno seguire Juventus-Friburgo aprendo l’app SkyGo, sia per smartphone sia per tablet o avvalersi di una alternativa estremamente interessante, costituita da NOW.

Telecronaca e commento tecnico

La telecronaca di Juventus-Friburgo, su DAZN, sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento da Andrea Stramaccioni, ormai una delle voci della piattaforma. Su Sky parola a Maurizio Compagnoni, coadiuvato dal commento tecnico di Aldo Serena.

L’arbitro di Juventus-Friburgo, precedenti

A dirigere la partita è stato designato il greco Tasos Sidiropoulos, alla sua seconda direzione con i bianconeri. L’arbitro vanta un precedente con la Juventus che risale alla stagione 2019-2020 nella sfida dei gironi di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, sempre allo Stadium, vinta per 2-1 dai padroni di casa.

Nei panni di quarto uomo, inoltre, Sidiropoulos ha fatto parte del team arbitrale in Ajax-Juve, quarto di finale Champions, nell’1-1 firmato dall’ex Cristiano Ronaldo. Assistenti del 43enne greco nel match con il Friburgo ci saranno Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis, quarto uomo Vassilis Fotias; al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato dal greco Agelos Evangelou.

Probabili formazioni

La Juventus di Allegri è chiamata ad affrontare la quinta potenza in classifica, dopo aver incassato una sconfitta bruciante dalla Roma e in una condizione non al meglio per alcuni pilastri del suo gioco, vedi Alex Sandro.

Allegri potrebbe puntare su Bonucci con Bremer e Danilo nella difesa a tre, anche se sul capitano non ha voluto sbilanciarsi in conferenza stampa. In mediana ancora spazio per Locatelli e Rabiot con Cuadrado e Kostic esterni, in attacco incertezza ancora sul tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa. Tra i pali tocca ancora a Szczesny, De Sciglio non sarà a disposizione.

Friburgo con Holer riferimento offensivo, sorretto da Doan e l’azzurro Grifo. Centrocampo con Eggestein e Hofler, mentre sui binari esterni agiranno Kubler e Gunter. Difesa a tre a protezione di Flekken: Sildillia, Ginter e Lienhart. Questo l’undici migliore che al momento può proporre Streich.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer. All. Streich.

