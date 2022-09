Europa League 2022-2023, Roma-HJK: le probabili formazioni

15-09-2022 08:13

Seconda giornata di Europa League per la Roma che deve rialzarsi dopo il ko contro il Ludogorets. Questa sera all’Olimpico arrivano i finlandesi dell’HJK.

Solito 3-4-2-1 per Josè Mourinho: tra i pali tornerà, dopo la panchina contro il Ludogorets, Rui Patricio; novità in difesa, dove riposerà Chris Smalling con conseguente arretramento di Bryan Cristante in mezzo a Gianluca Mancini e Roger Ibanez. Coppia inedita sulla mediana, dove agiranno Mady Camara e Lorenzo Pellegrini. In avanti Belotti dal primo minuto.

Mister Toni Koskela si affiderà a un 3-5-2 con Hazard tra i pali; mentre in difesa ci sarà il trio formato da Raitala, Tenho e Hoskonen. Per impensierire la difesa giallorossa, i finlandesi faranno affidamento ad Abubakari e Hostikka.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Camara, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Belotti. All. Mourinho

HJK HELSINKI (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Lingman, Väänänen, Hetemaj, Browne; Abubakari, Hostikka. All. Koskela