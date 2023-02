Europa League 2022/2023, Salisburgo-Roma: dove vederla in tv e streaming

Mourinho schiera ancora una volta la sua formazione tipo della Roma, in cerca della chiave per proseguire anche in Europa League il suo cammino dopo la vittoria della Conference League

16-02-2023 11:40

La Roma di José Mourinho scende di nuovo in campo contro il Salisburgo per l’andata dei sedicesimi di Europa League, in una delle fasi più delicate della stagione per via delle recentissime dichiarazioni di Paulo Dybala e la cessione al Galatasaray – tra le polemiche – di Nicolò Zaniolo. Ora i giallorossi si preparano ad affrontare in Austria una nuova prova.

L’Europa League entra nella fase a eliminazione diretta, riservando anche alla squadra di Mou una prova decisiva per quel che riguarda il cammino in coppa: la Roma infatti occupa il secondo posto nel girone, un risultato incoraggiante per squadra e società, che si è arricchita la scorsa stagione della Conference League, primo trofeo dell’era Friedkin.

Dove vedere Salisburgo-Roma in tv

La programmazione televisiva, per Salisburgo-Roma, prevede da calendario l’appuntamento per il 16 febbraio alle ore 18:45 presso la Red Bull Arena della città austriaca. In match sarà trasmesso da DAZN e per vederlo in tv basterà collegarsi tramite l’app disponibile sulle smart tv. Per gli abbonati Sky, la visione di questo match è prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252.

Data: giovedì 16 febbraio 2023

Orario: 18:45

TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252)

Streaming: DAZN, Sky Go

In alternativa è possibile collegarsi all’app come Playstation e Xbox o da dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX.

Dove vederla in streaming

Per quanti volessero seguire la partita i streaming, DAZN permette la visione dell’incontro anche tramite la propria app disponibile per smartphone e tablet o tramite il suo sito internet ufficiale per pc fissi e notebook. Gli abbonati Sky potranno seguire Salisburgo-Roma aprendo l’app SkyGo, sia per smartphone sia per tablet.

Telecronaca e commento tecnico

A effettuare la telecronaca per DAZN sarà Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, i telecronisti dell’incontro della Red Bull Arena saranno Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

Probabili formazioni

Mourinho punta sui suoi fedelissimi, con il rientro dell’azzurro e campione d’Europa Spinazzola sull’esterno sinistro. A destra spazio invece a Celik. In mezzo al campo coppia Matic-Bove, con Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez con Rui Patricio tra i pali.

Jaissle schiera il duo offensivo Sesko-Okafor, con Adamu sulla trequarti. In porta c’è Kohn schermato da Dedic, Bernardo, Pavlovic e Wober. In mediana Seiwald regista con Sucic e Kjaergaard mezze ali.

Vediamo nel dettaglio l’undici titolare di entrambe le squadre:

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wober; Sucic, Seiwald, Kjaergaard, Adamu; Sesko, Okafor. All. Jaissle

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

