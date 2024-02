Le partite di oggi in Europa e Conference League: dove vedere Roma-Feyenoord e Rennes-Milan

Il programma completo di tutte le partite che si giocano oggi per la Europa e Conference League e la copertura televisiva: in campo anche Milan e Roma

Non solo Champions League. È il momento anche delle sfide di ritorno dei playoff di Europa League: oggi, giovedì 22 febbraio, il Milan calcherà il prato del Roazhon Park per la sfida contro il Rennes, forte del 3-0 maturato all’andata sotto i riflettori di San Siro. Appuntamento anche all’Olimpico, dove la Roma ripartirà dall’1-1 contro il Feyenoord. Tornano anche i playoff della Conference League, dove nessuna italiana sarà impegnata in questo turno: di fatto, la Fiorentina è già qualificata per gli ottavi.

Europa League: le partite di oggi 22 febbraio

Tutto pronto per i rispettivi impegni delle italiane in Europa League. Alle 18:45, il Rennes ospiterà il Milan al Roazhon Park, dove i rossoneri sono chiamati a difendere il 3-0 conquistato all’andata per effetto della doppietta di Loftus-Cheek e la rete di Leao. La squadra di Pioli dovrà subito archiviare la pesante sconfitta esterna contro il Monza (4-2) e concentrarsi per l’impegno della competizione europea che potrebbe valere il pass per gli ottavi. I francesi, invece, arrivano all’impegno in Europa League in fiducia dal 3-1 conquistato contro il Clermont in Ligue 1.

Alle 21 sarà il momento della Roma, che ospiterà all’Olimpico il Feyenoord. Sfida decisiva per i giallorossi, che ripartiranno dall’1-1 maturato al De Kuip per effetto del botta e risposta tra Paixao e Lukaku. Buon momento in Serie A per gli uomini di De Rossi, reduci dalla vittoria per 0-3 contro il Frosinone. Stesso sentimento anche per gli olandesi, che arrivano alla sfida contro i giallorossi dopo il successo di misura in Eredivisie contro il Waalwijk.

18:45 Friburgo-Lens Europa League Dazn, Sky 18:45 Qarabag-Braga Europa League Dazn, Sky 18:45 Rennes-Milan Europa League Dazn, Sky, Sky Sport Uno 18:45 Tolosa-Benfica Europa League Dazn, Sky 21:00 Marsiglia-Shakhtar Europa League Dazn, Sky 21:00 Roma-Feyenoord Europa League Dazn, Sky

(TV8 in chiaro) 21:00 Sparta Praga-Galatasaray Europa League Dazn, Sky 21:00 Sporting-Young Boys Europa League Dazn, Sky

I risultati dell’andata

Lens-Friburgo 0-0

Braga-Qarabag 2-4

Milan-Rennes 3-0

Benfica-Tolosa 2-1

Shakhtar-Marsiglia 2-2

Feyenoord-Roma 1-1

Galatasaray-Sparta Praga 3-2

Young Boys-Sporting 1-3

Conference League: le partite di oggi 22 febbraio

In questo turno di Conference League non scenderà in campo nessuna italiana. Infatti, la Fiorentina ha già staccato il pass per gli ottavi dopo essere arrivata prima nel gruppo F, davanti a Ferencvaros, Genk e Cukaricki. Tutte le seconde, invece, saranno impegnate con il secondo e ultimo atto dei playoff contro le retrocesse dall’Europa League. Ad aprire il programma è stata la sfida tra Gent e M. Haifa.

18:45 Bodo Glimt-Ajax Conference League Dazn, Sky 18:45 Dinamo Zagabria-Betis Conference League Sky 18:45 Ludogorets-Servette Conference League Sky 21:00 Ferencvaros-Olympiakos Conference League Sky 21:00 Francoforte-Royale Union SG Conference League Dazn, Sky 21:00 Legia-Molde Conference League Sky 21:00 Slovan Bratislava-Sturm Graz Conference League Sky

I risultati dell’andata

M. Haifa- Gent 1-0

Ajax-Bodo Glimt 2-2

Betis-Dinamo Zagabria 0-1

Servette-Ludogorets 0-0

Olympiakos-Ferencvaros 1-0

Royale Union SG-Francoforte 2-2

Molde-Legia 3-2

Sturm Graz-Slovan Bratislava 4-1