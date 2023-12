Le partite di oggi in Europa e Conference League: dove vedere Roma-Sheriff, Rakow-Atalanta e Ferencvaros-Fiorentina

Il programma completo di tutte le partite che si giocano giovedì per la Europa e Conference League: in campo Atalanta, Roma e Fiorentina, dove vederle

Ultimo aggiornamento 13-12-2023 11:34

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Ultimo turno della fase a gironi anche per l’Europa e la Conference League. È il momento della sesta giornata delle due competizioni, con la Roma a cui resta una piccola possibilità di centrare il primo posto in classifica nella sfida contro lo Sheriff, ma senza l’apporto di Dybala e Azmoun. Sentimenti opposti per l’Atalanta, ospiti del Rakow, già sicura del passaggio diretto agli ottavi senza passare per i playoff. Infine, in Conference, la Fiorentina sfiderà il Ferencvaros, contro cui ha a disposizione due risultati su tre per blindare il primato nel gruppo F.

Europa League: le partite di oggi 14 dicembre

È il momento per Atalanta e Roma di scendere in campo per l’Europa League. Alle 18:45 sarà il momento della squadra di Mourinho, che dovrà affrontare lo Sheriff Tiraspol con le pesanti assenze di Dybala e Azmoun. Gara cruciale per i giallorossi che, seppur con speranze minime, puntano a conquistare il primo posto. Per centrare l’obiettivo, la Roma dovrà necessariamente vincere contro la formazione moldava e sperare anche in un ko della capolista Slavia Praga contro il Servette. Tuttavia, l’allenatore portoghese dovrà gestire al meglio le energie anche in vista dello scontro diretto in campionato contro il Bologna: nella sfida con i rossoblù sarà assente anche Lukaku per squalifica.

Alle 21, invece c’è l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini affronteranno il Rakow con la certezza di passare agli ottavi senza passare per i playoff. I nerazzurri, infatti, occupano il primo posto in classifica con 11 punti, a -3 dallo Sporting Lisbona e il vantaggio negli scontri diretti. La partita sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Tutte queste partite si possono vedere in diretta tv sia su Dazn (abbonati qui a Dazn), oppure su Sky (abbonati qui a Now).

18:45 LASK-Tolosa Europa League Dazn, Sky 18:45 Leverkusen-Molde Europa League Dazn, Sky 18:45 Panathinaikos-M. Haifa Europa League Dazn, Sky 18:45 Qarabag-Hacken Europa League Dazn, Sky 18:45 Rennes-Villareal Europa League Dazn, Sky 18:45 ROMA-TIRASPOL Europa League Dazn, Sky 18:45 Royale Union SG-Liverpool Europa League Dazn, Sky 18.45 Slavia Praga-Servette Europa League Dazn, Sky 21:00 Ajax-AEK Europa League Dazn, Sky 21:00 Aris-Sparta Praga Europa League Dazn, Sky 21:00 Betis-Rangers Europa League Dazn, Sky 21:00 Brighton-Marsiglia Europa League Dazn, Sky 21:00 Olympiacos-TSC Europa League Dazn, Sky 21:00 RAKOW-ATALANTA Europa League Dazn, Sky TV8 (in chiaro) 21:00 Sporting-Sturm Graz Europa League Dazn, Sky 21:00

West Ham-Friburgo Europa League Dazn, Sky

Tutte queste partite si possono seguire in diretta live anche su Virgilio Sport

Conference League: le partite di oggi giovedì 14 dicembre

Riflettori puntati sulla sfida tra Ferencvaros e Fiorentina nell’ultimo turno della fase a gironi della Conference League. La squadra di Italiano, già certa del passaggio alla fase successiva del torneo, vuole blindare il primo posto nel gruppo F al fine di evitarne l’accesso attraverso i playoff. I Viola, nella sfida contro gli ungheresi, avrà a disposizione due risultati su tre. Il match avrà inizio alle 18:45.

18:45 Aberdeen-Francoforte Conference League Sky 18:45 Fenerbahce-Trnava Conference League Sky 18:45 FERENCVAROS-FIORENTINA Conference League Dazn, Sky 18:45 Genk-Cukaricki Conference League Sky 18:45 Legia-Alkmaar Conference League Sky 18:45 Ludogorets-Nordsjaelland Conference League Sky 18:45 PAOK-HJK Conference League Sky 21:00 Zrinjski-Aston Villa Conference League Sky 21:00 Clubbe Brugge-Bodo/Glimt Conference League Sky 21:00 Din. Zagabria-FC Ballkani Conference League Sky 21:00 Lilla-Klaksvik Conference League Dazn, Sky 21:00 Lugano-Besiktas Conference League Sky 21:00 M. Tel Aviv-Gent Conference League Sky 21:00 Plzen-FC Astana Conference League Sky 21:00 Slovan Bratislava-O. Ljubljana Conference League Sky 21:00 Zorya-Breidablik Conference League Sky

Tutte queste partite si possono seguire in diretta live anche su Virgilio Sport