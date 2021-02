Europa League: designati gli arbitri delle italiane

La UEFA ha designato gli arbitri per il prossimo turno di Europa League, in programma giovedì 25 febbraio e valido per il ritorno dei sedicesimi di finale.

Per quanto riguarda le tre italiane, Roma-Braga verrà diretta dallo svedese Andreas Ekberg, Milan-Stella Rossa dallo spagnolo Jesus Gil Manzano e Napoli-Granada dal tedesco Daniel Siebert. Di seguito il dettaglio:

Napoli-Granada (giovedì ore 18.55)

Arbitro: Daniel Siebert (GER)

Assistenti arbitrali: Jan Seidel (GER) e Dominik Schaal (GER)

VAR: Christian Dingert (GER)

AVAR: Bibiana Steinhaus (GER)

Quarto uomo: Daniel Schlager (GER)

Milan-Stella Rossa (giovedì, ore 21)

Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistenti arbitrali: Diego Barbero (ESP) e Angel Nevado (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

AVAR: Xavier Estrada Fernandez (ESP)

Quarto uomo: Santiago Jaime Latre (ESP)

Roma-Braga (giovedì, ore 21)

Arbitro: Andreas Ekberg (SWE)

Assistenti arbitrali: Mehmet Culum (SWE) e Stefan Hallberg (SWE)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

AVAR: Paul Tierney (ENG)

Quarto uomo: John Beaton (SCO)

OMNISPORT | 23-02-2021 11:59