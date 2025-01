Europa League, spicca Ajax-Galatasaray: il programma, gli orari e dove vedere le gare in tv

Il programma e il palinsesto completo con gli orari delle partite di Europa League: dove vedere i match in diretta tv e in streaming

Novanta minuti per scoprire il proprio futuro: è tutto pronto per l’ottava e ultima giornata della phase di Europa League, che emanerà i verdetti definitivi. La Lazio è già sicura della qualificazione agli ottavi di finale e anche il primo posto è praticamente certo: per perdere il primato, i biancocelesti dovrebbero perdere contro il Braga e allo stesso tempo Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao dovrebbero battere rispettivamente Roma e Viktoria Plzen recuperando 7 gol di differenza reti. I giallorossi invece deve lottare per conquistarsi i playoff e ha bisogno dei tre punti.

Farioli sfida Osimhen, Mourinho rischia

Le partite belle e delicate saranno molte, ma gli occhi sono puntati in particolare sulla sfida affascinante tra l’Ajax e il Galatasaray. La squadra di Farioli ha bisogno di punti per non rischiare la clamorosa eliminazione e guadagnare qualche piazzamento in classifica per un migliore tabellone. Mentre Osimhen e compagni sono distanti dagli ottavi di finale solo un punto. Possono ancora sperare. Mourinho al contrario è obbligato a vincere sul campo del Midtjylland per non salutare in anticipo l’Europa League.

Europa League, le partite di oggi 30 gennaio

A seguire il programma e il palinsesto completo dell’ottava e ultima giornata di League Phase della competizione. Tutti i match si giocheranno in contemporanea:

Ajax-Galatasaray ore 21.00 Sky Sport e TV8 Anderlecth-Hoffenheim ore 21.00 Sky Sport Athletic-Viktoria Plzen ore 21.00 Sky Sport Braga-Lazio ore 21.00 Sky Sport Dinamo Kiev-RFS ore 21.00 Sky Sport FCSB-Manchester United ore 21.00 Sky Sport Midtjylland-Fenerbahce ore 21.00 Sky Sport Twente-Besiktas ore 21.00 Sky Sport Ferencvaros-AZ Alkmaar ore 21.00 Sky Sport Lione-Ludogorets ore 21.00 Sky Sport Maccabi Tel Aviv-Porto ore 21.00 Sky Sport Nizza-Bodo Glimt ore 21.00 Sky Sport Olympiacos-Qarabag ore 21.00 Sky Sport Rangers-Union St- Gilloise ore 21.00 Sky Sport Real Sociedad-PAOK ore 21.00 Sky Sport Roma-Eintracht Francoforte ore 21.00 Sky Sport Slavia Praga-Malmo ore 21.00 Sky Sport Tottenham-Elfsborg ore 21.00 Sky Sport

Dove vedere l’Europa League: diretta tv e streaming

Tutti i match d’Europa League si possono seguire in diretta tv su Sky Sport, tra match singoli e diretta gol. Le gare sono disponibili anche in streaming su Sky Go e su Now. Una sola sfida si può vedere anche gratis e in chiaro su TV8: per questa settimana l’incontro scelto è Ajax-Galatasaray.

