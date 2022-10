Europa League, HJK-Roma: le probabili formazioni

27-10-2022 08:25

Fonte: Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images

Roma costretta a vincere per non salutare prematuramente il palcoscenico dell’Europa League, nella sfida di Helsinki. Poi in caso di successo, si penserà all’ultimo match sul campo del Ludogorets.

Il tecnico dei finlandesi dovrà fare a meno dello squalificato Raitala, ed è alle prese con un virus influenzale che ha colpito parte della rosa. Nel tridente offensivo, in vantaggio Abubakari come riferimento centrale (insidiato dal serbo spagnolo di nascita Radulovic), con Terho a destra ed Hostikka a sinistra, ma c’è anche l’opzione Olusanya, spesso inserito a gara in corso.

Scelte quasi obbligate per l’allenatore giallorosso, che vede allungarsi ulteriormente la lista degli indisponibili la quale fa registrare anche la presenza di Matic, fermato da un problema al flessore. Senza Zaniolo, squalificato, in attacco largo al tandem Belotti-Abraham supportato da Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI

HJK Helsinki (3-4-3): C. Hazard, Peitala, Tenho, Hoskonen, Soiri, Lingman, Vaananen, Browne, Terho, Abubakari, Hostikka. All. Koskela

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Camara, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Abraham, Belotti. All. Mourinho