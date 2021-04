Europa League: i convocati di Fonseca per Roma-Ajax

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani sera contro l’Ajax in Europa League. Match di fondamentale importanza per i giallorossi che cercano l’approdo alle semifinali. La gara di andata ad Amsterdam aveva visto il successo della Roma per 2-1 grazie ai gol di Pellegrini e Ibanez.

Rispettate le sensazioni della vigilia dato che Spinazzola, El Shaarawy e Smalling non sono stati inclusi. I tre hanno svolto ancora lavoro individuale nella rifinitura e per il loro rientro bisognerà attendere ancora qualche giorno. Nessun problema per Veretout e Mkhitaryan, mentre sono stati aggregati anche tre ragazzi della Primavera.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Calafiori, Morichelli.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Borja Mayoral, Perez

OMNISPORT | 14-04-2021 16:23