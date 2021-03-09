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Europa League: le designazioni arbitrali per Milan e Roma

Terna arbitrale slovena per i rossoneri all'Old Trafford; sarà invece portoghese la direzione all'Olimpico tra Roma e Shakhtar

Sarà lo sloveno Slavko Vincic a dirigere la sfida fra  Manchester United e Milan  , in programma giovedì  11 marzo alle 18.55 all’Old Trafford  . Assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, il quarto uomo sarà Matej Juc. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, assistente VAR lo sloveno Jure Praprotnik.

Arbitro: Slavko Vinčić SVN

Assistenti: Tomaž Klančnik SVN,Andraž Kovačič SVN

Quarto arbitro: Matej Jug SVN

VAR: Bastian Dankert GER

Assistente VAR: Jure Praprotnik SVN

Per la sfida dell’ Olimpico   sempre di giovedi 11 Marzo alle ore 21.00 , tra  Roma e Shakhtar Donetsk  invece, è stato designato l’arbitro portoghese Artur Dias, assistito da Rui Tavares e Paulo Soares. Il quarto uomo sarà Tiago Martins, con Joao Pinheiro al Var.

Arbitro: Artur Dias

Assistenti: Rui Tavares e Paulo Soares

Quarto arbitro: Tiago Martins

VAR: Joao Pinheiro

Assistente VAR: Luis Godinho POR

OMNISPORT | 09-03-2021 15:13

Europa League: le designazioni arbitrali per Milan e Roma Fonte: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

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