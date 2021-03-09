Europa League: le designazioni arbitrali per Milan e Roma

Sarà lo sloveno Slavko Vincic a dirigere la sfida fra Manchester United e Milan , in programma giovedì 11 marzo alle 18.55 all’Old Trafford . Assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, il quarto uomo sarà Matej Juc. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, assistente VAR lo sloveno Jure Praprotnik.
Arbitro: Slavko Vinčić SVN
Assistenti: Tomaž Klančnik SVN,Andraž Kovačič SVN
Quarto arbitro: Matej Jug SVN
VAR: Bastian Dankert GER
Assistente VAR: Jure Praprotnik SVN
Per la sfida dell’ Olimpico sempre di giovedi 11 Marzo alle ore 21.00 , tra Roma e Shakhtar Donetsk invece, è stato designato l’arbitro portoghese Artur Dias, assistito da Rui Tavares e Paulo Soares. Il quarto uomo sarà Tiago Martins, con Joao Pinheiro al Var.
Arbitro: Artur Dias
Assistenti: Rui Tavares e Paulo Soares
Quarto arbitro: Tiago Martins
VAR: Joao Pinheiro
Assistente VAR: Luis Godinho POR
OMNISPORT | 09-03-2021 15:13