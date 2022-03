Europa League, ottavi di finale: vincono Lione ed Eintracht

09-03-2022 22:14

Nel pomeriggio si sono giocati i primi due ottavi di finale di Europa League. Nella prima gara, i francesi del Lione si sono imposti al Do Dragao di Porto contro la squadra di Conceicao. In rete per il Lione il solito Paqueta al minuto 59.

Nella seconda sfida, inaspettata sconfitta casalinga del Betis Siviglia, che viene battuto dall’Eintracht Francoforte decimo in Bundesliga. Succede tutto nella prima mezz’ora, con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete di Kostic (grande obiettivo di Inter e Lazio) a cui segue al 30° il gol del pareggio di Fekir. Due minuti più tardi però ecco il gol decisivo di Kamada.

