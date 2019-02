Europa League, Rapid Vienna-Inter: dove vederla in tv e streaming

Tutte le partite della Europa League 2018-19 sono trasmesse in esclusiva da Sky. Eliminato il Milan al primo turno, alla Lazio si sono aggiunte ai sedicesimi Inter e Napoli, provenienti dalla Champions League. Per vedere le partite delle squadre e non solo, bisogna fare l’abbonamento a Sky che trasmette tutta la competizione. Però a ogni turno Sky può trasmettere una partita anche sulle frequenze di Sky Sport presenti sul digitale terrestre e in chiaro su Tv8. Se si vuole seguire le partite di Lazio, Inter e Napoli bisogna sottoscrivere il pacchetto Sky Sport; mentre bisogna acquistare il pacchetto Calcio per seguire le partite di tutte le altre squadre estero in onda sul canale Sky Sport Football.

Ma non solo: i match presenti nel Calendario Europa League saranno visibili in streaming anche per chi dispone di un abbonamento Sky Fibra, su Sky Go o, in alternativa, sempre via web, sarà possibile guardare gli incontri attraverso il servizio on demand NOW TV.

Invece quando la partita viene trasmessa in chiaro su Tv8 non servono abbonamenti.

Dove vedere Rapid Vienna-Inter in tv e streaming

Rapid Vienna-Inter è una partita valevole per i sedicesimi della Europa League 2018-19. Un match particolarmente atteso per capire come reagirà la squadra di Spalletti dopo le vicende delle scorse ore che hanno portato alla non convocazione di Icardi per la trasferta in terra austriaca. La partita sarà trasmessa su Sky a partire dalle ore 18,55 del 14 febbraio 2019. Per seguirla sarà necessario quindi sintonizzarsi o su Sky Sport Uno o sul canale 252.

Sarà possibile ovviamente seguire il live di Rapid Vienna-Inter anche su Virgilio Sport.

Alla Europa League 2018-19 era ammessa a partecipare anche l’Atalanta. Ma la squadra bergamasca, è stata eliminata nelle fasi preliminari dal Borussia Dortmund. Anche quest’anno la prima fase della Europa League ha una fase a gironi che terminerà il 13 dicembre. Questo il calendario delle prossime fasi:

Sedicesimi di finale: 14-21 febbraio

Sorteggio ottavi: 22 febbraio

Ottavi di finale: 7-14 marzo

Sorteggio quarti di finale: 15 marzo

Quarti di finale: 11-18 aprile

Sorteggio semifinali: 19 aprile

Semifinali: 2-9 maggio

Finale a Baku (Azerbaigian): 29 maggio

VIRGILIO SPORT | 14-02-2019 09:44