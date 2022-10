06-10-2022 11:04

Gara fondamentale per la Lazio che questa sera affronterà lo Sturm alla Merkur Arena di Gratz alle 18.45, per la terza giornata del gruppo F di Europa League.

Europa League, la Lazio deve vincere per qualificarsi

La Lazio è obbligata a vincere per riscattare la disfatta subita dal Midtylland, un pesante ko che ha fatto male. Per centrare la qualificazione servono più punti possibili, dal momento che attualmente le quattro squadre sono a quota 3.

Nonostante sulla carta sia una sfida alla portata, Sarri non si sfida dello Sturm Graz: “La Lazio sta bene, dopo la vittoria sul Feyenoord abbiamo pensato che sarebbe stato tutto facile, in Europa non è così. Bisogna giocare al 100% sotto ogni aspetto. Siamo in Austria per rimediare”.

Bastien Benoit, l’arbitro di Sturm-Lazio

Per la sfida tra Sturm e Lazio, la UEFA ha designato l’arbitro francese Benoît Bastien. Per quanto riguarda gli assistenti, saranno Zakrani e Berthomieu, quarto uomo Pignard. Al VAR gli olandesi Dieperink e Oostrom.

Il francese non ha mai diretto nè Lazio, nè Sturm, quindi si tratta di un debutto assoluto. Bastien ha però arbitrato Juventus, Napoli e Milan (con due vittorie ed una sconfitta), incrociando anche la Nazionale di Mancini per due volte, con due successi per gli azzurri.

Sturm-Lazio: i precedenti

Sturm e Lazio si sono incontrati un’unica volta esattamente vent’anni orsono. Era la stagione 2002/2003, quando le compagini si affrontarono nei sedicesimi di finale di Coppa Uefa, con la squadra biancoceleste che superò il turno vincendo complessivamente per 3-2.

Le probabili formazioni

Entrambe le squadre scenderanno in campo con la formazione migliore. Lo Sturm scende in campo con la stessa formazione che ha battuto l’Austria Vienna domenica 2 ottobre in campionato. Per la Lazio, spazio al tridente d’attacco Pedro, Immobile e Zaccagni.

STURM GRAZ (4-3-1-2) – Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Boving. All. Ilzer. A disposizione: Schutzenauer, Maric, Schnegg, Borkovic, Ingolitsch, Sarkaria, Demaku, Ljubic, Lang, Emegha, Jantscher, Fuseini.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Magro, Hysaj, Patric, Radu, Marcos Antonio, Milinkovic, Basic, Romero, Felipe Anderson, Cancellieri.

Dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Sturm Graz e Lazio sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Go. Non sarà quindi prevista la diretta in chiaro su TV8.