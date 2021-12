Sorteggi ottavi di Champions League: i rischi per Juventus e Inter

13-12-2021 08:08

Conclusa la fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League, l’Italia ha ancora sei squadre in corsa in Europa (solo il Milan è già fuori da ogni competizione). Oggi, a Nyon, è tempo di sorteggio (a partire dalle ore 12:00).

Sorteggi Champions League, i rischi per Juventus e Inter

La Juventus, complice un regalo dello Zenit all’ultimo secondo, ha chiuso come prima del girone. Un grande vantaggio in ottica sorteggio per i bianconeri che, oltre ad evitare il Chelsea (non si possono sfidare squadre dello stesso girone) e ovviamente Inter, eviterà anche tutte le teste di serie (fortissime). Sporting Lisbona e Salisburgo sembrano le avversarie più comode. Ostiche, invece, Atletico Madrid (già affrontata tre edizioni fa), Benfica e Villarreal. Assolutamente da evitare il PSG di Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar. Molti più rischi per l’Inter che, da seconda del girone, potrebbe pescare un top club, ovvero Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City o Manchester United. Niente sfida con il Real Madrid (per la regola delle squadre dello stesso girone). Non semplice anche un eventuale ottavo di finale con l’Ajax. Il Lille, sulla carta, sarebbe l’avversario che renderebbe più felice la squadra di Simone Inzaghi, tornata prima in Serie A.

Sorteggi Europa League, Lazio, Napoli e Atalanta sperano

Cambiato il format di Europa League. Da quest’anno, sono stati introdotti gli spareggi, ovvero le seconde dei gironi sfidano le terze dei gruppi di Champions League. In palio un posto agli ottavi di finale (già qualificate le prime otto dei vari gironi di Europa League). Purtroppo, Lazio e Napoli hanno chiuso come seconde e, quindi, oggi dovranno sperare in un sorteggio morbido a Nyon. Sulla carta, la squadra più abbordabile pare lo Sheriff. Anche Zenit e Lipsia sembrano alla portata di Lazio e Napoli. Poi ci sono i colossi da evitare, ovvero Barcellona (in crisi ma pur sempre top club), Borussia Dortmund, Porto e Siviglia, quest’ultima squadra più vincente nella storia dell’Europa League. Più probabilità di trovare un’avversaria morbida per l’Atalanta che potrebbe pescare Braga, Dinamo Zagabria, Glasgow Rangers e Olympiacos. Più problematiche le spagnole Betis e Real Sociedad, anche pensando a come è finita con il Villarreal.

Sorteggi Conference League, la Roma resta a guardare

Grazie al colpo di coda nell’ultima giornata del girone, la Roma si è qualificata come prima e, di conseguenza, oggi il suo nome non sarà tra le palline di Nyon. La squadra di José Mourinho potrà aspettare il prossimo 25 febbraio, data in cui verranno sorteggiati gli ottavi di finale di Conference League, torneo al quale i giallorossi tengono moltissimo.

