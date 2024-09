Under 21, Italia-San Marino: orario, formazioni, dove vederla in tv

Gli azzurrini tornano in campo per la qualificazione agli Europei del 2025: le probabili scelte di Carmine Nunziata, l'arbitro e i precedenti

L’Italia Under 21 riprende la qualificazione verso gli Europei di categoria che si svolgeranno in Slovacchia nel 2025. La squadra di Carmine Nunziata, prima nel gruppo A con 15 punti, affronterà giovedì 5 settembre i pari età del San Marino, fanalino di coda del girone e ancora a secco di punti. Martedì 10 settembre, invece, gli azzurrini sfideranno la Norvegia U21. Di seguito, tutte le informazioni, le probabili formazioni e l’arbitro della sfida.

Under 21, Italia-San Marino: dove vederla in diretta tv e streaming

La gara tra Italia U21 e San Marino U21, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria, andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina giovedì 5 settembre con calcio d’inizio alle 16:45. La sfida sarà visibile in diretta tv su Rai 2 e in streaming sull’app Rai Play.

Le probabili formazioni

L’Italia Under 21 torna in campo per la qualificazione agli Europei del 2025. La squadra allenata da Nunziata punta a difendere il primo posto nel girone A, ma anche a mantenere l’imbattibilità, dopo aver conquistato quattro vittorie e tre pareggi nei sette incontri precedenti. La novità tra i convocati è Nicolò Savona, in forza alla Juventus Next Gen, che ha esordito in prima squadra trovando anche il gol nella gara contro il Verona.

ITALIA U21 (4-3-3): Deplanches; Pirola, Coppola, Ghilardi; Kayode, Bove, Prati, Ruggeri; Baldanzi, Gnonto, Koleosho. All. Nunziata.

Per il San Marino, la situazione è decisamente differente. Ultima nel gruppo A e ancora a zero punti, la squadra allenata da Cecchetti è stata mandata ko in tutti e sette i precedenti incontri, incassando ben 35 reti.

SAN MARINO U21 (3-5-2): Amici; G.Benvenuti, Sancisi, Zavoli; T.Benvenuti, Sensoli, V.M Casadei, Pasolini, Giocondi; Zannoni, Famiglietti. All. Cecchetti.

Under 21, Italia-San Marino: arbitro e precedenti

La sfida tra Italia Under 21 e San Marino Under 21 sarà arbitrata da Marek Radina, coadiuvato dagli assistenti Kamil Hajek e Michal Volf, con Dominik Stary come quarto ufficiale. Le due squadre si sono già affrontati in tre occasioni precedenti: oltre al match d’andata delle qualificazioni per Euro 2025, che ha visto un netto 0-7 a favore degli azzurrini, le due squadre si sono incrociate anche nella fase a gironi degli Europei di categoria del 1989. In quell’occasione, l’Italia si impose in entrambe le gare, sia all’andata che al ritorno, con il risultato di 2-0.

Gruppo A, classifica e le gare dell’Italia U21

La classifica del gruppo A per la qualificazione agli Europei U21 e le gare dell’Italia:

Italia 15 punti*

Irlanda 13 punti

Norvegia 12 punti

Lettonia 7 punti

Turchia 7 punti

San Marino 0 punti*

*7 gare giocate.