Everton-Liverpool: maxirissa, interviene la polizia sotto gli occhi dell'arbitro Oliver, l'incubo di Buffon

Il derby esplode nel finale dopo provocazione giocatore dei Toffees: la ricostruzione dell'episodio, le parole di Van Dijk e la gestione arbitrale

Per qualche minuto Everton-Liverpool (recupero della 15esima giornata) ha portato la Premier League indietro di diversi anni, prima delle riforme di Margaret Thatcher. Il gol al 98’di Tarkowski ha fatto esplodere di gioia i tifosi dei Toffees e ha mandato su tutte le furie i Reds, che non hanno potuto aumentare ancora la distanza sull’Arsenal in classifica. I Gunners sono lontani sette punti, ma la beffa allo scadere nel derby ha scaldato tutti, a causa anche di una serie di provocazioni.

Everton-Liverpool, invasione dei tifosi

Il derby ha un valore emotivo differente e i tifosi dell’Everton lo hanno dimostrato dopo il gol di Trakowski con un’invasione di campo che ha lasciato interdetta anche la sicurezza. Un onda blu che ha travolto il Goodison Park e che ha portato all’intervento della security. Una piccola scintilla, che è divampata poi dopo il triplice fischio, con le due squadre che hanno perso il controllo delle emozioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Maxi rissa, interviene la polizia

Dopo un gol subito all’ottavo minuto di recupero, basta un piccolo gesto a scatenare un putiferio. Ed è quello che è successo al termine di Everton–Liverpool, quando Jones e Doucouré sono venuti alle mani e hanno generato una maxi rissa, con l’intervento delle forze dell’ordine e dei giocatori di entrambe le squadre, che si sono subito gettati nella mischia per separarli. Ma cosa ha innervosito il centrocampista dei Reds? Lo ha spiegato Van Dijk al termine della partita.

Van Dijk fa chiarezza: “Provocazione di Doucouré”

“È stata una grande provocazione da parte di un giocatore in particolare. L’abbiamo visto tutti e abbiamo reagito come squadra, come dovevamo fare. Sai cosa succede oggigiorno, diventa tutto una grande rissa. Poi non sono io a dover gestire la situazione, è l’arbitro, e oggi non sono sicuro che l’abbia tenuta completamente sotto controllo“. Il riferimento sarebbe a Doucouré, dopo che il calciatore dell’Everton è corso verso i tifosi del Liverpool per festeggiare proprio di fronte a loro. Dopo il parapiglia con Curtis Jones sono scattate due espulsioni automatiche, con Oliver che per qualche momento ha perso il controllo della gara.

La gestione di Oliver

Ricordate “il bidone dell’immondizia al posto del cuore“? Ad arbitrare il derby Liverpool ed Everton c’era proprio lui: Michael Oliver, l’incubo di Buffon e dei tifosi della Juventus, che ancora non hanno digerito la gestione finale dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Anche a Goodison Park è andato in tilt, facendosi sfuggire il controllo del match. Ha risolto poi con una serie di cartellini rossi sventolati a Doucouré, Jones e anche a Slot, ma ormai il danno era già compiuto.