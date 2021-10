Evra rivela i motivi dell’addio di Ronaldo: la rabbia dei tifosi Juve

29-10-2021 09:56

Per molti tifosi della Juventus, le difficoltà della squadra di Max Allegri sono dovute all’addio di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse che la dirigenza non è riuscita a sostituire adeguatamente. Alcuni rimpiangono il portoghese, che tuttavia – pur continuando a segnare – non è riuscito a dare la scossa al Manchester United, a sua volta nei guai in Premier League.

Evra attacca la Juve sulla gestione di Ronaldo

E proprio dell’addio di CR7 è tornato a parlare Patrice Evra, ex difensore bianconero e oggi commentatore senza peli sulla lingua. L’ex terzino francese, intervistato da Repubblica, ha accusato la Juventus e tutto l’ambiente bianconero di aver maltrattato il suo amico Ronaldo. “Cristiano ha bisogno di amore e di rispetto – ha dichiarato Evra – Invece, alla Juve stava diventando il capro espiatorio. Le critiche in Italia a Ronaldo sono state ridicole e un po’ ipocrite”.

Evra ha poi proseguito prendendosela direttamente con Allegri. “Un altro errore è stato quando Allegri ha detto in conferenza: ‘Cristiano non giocherà tutte le partite’. Non c’è bisogno di dire certe cose in pubblico. In ogni caso, l’unico vero amore di Cristiano è il Manchester United”.

La rabbia dei tifosi juventini

Le parole di Evra hanno scatenato le reazioni dei tifosi della Juventus, alcuni dei quali ancora risentiti con Ronaldo e pronti in questo caso a difendere la dirigenza. “Vabbè ma se voleva andare al Manchester bene per lui. La Juve non dipende da nessuno, benché meno da Ronaldo”, il commento di Leonardo. “Alla Juventus, non ne potevano più di Ronaldo. Uomo capriccioso e insopportabile”, aggiunge Gianni, ancora più duro. “Evra è ridicolo nel difendere CR7”, la sentenza di Neila.

Altri juventini, però, concordano con il francese, come Mikele: “Se lo dice Evra che ha un profondo rispetto per Allegri ci credo. In effetti quella dichiarazione sembrò strana anche a me, come la panchina a Udine. Errori ce ne sono stati questa estate e purtroppo continuano ad essercene”. “Allegri, il grande gestore…” il commento amaro di Abraham.

