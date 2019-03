F1 2019, dove vedere i gran premi in diretta tv e streaming

Il mondiale di Formula 1 2019 è atteso per capire se, come tutti i tifosi italiano sperano, sarà veramente l’anno del riscatto della Ferrari. Dopo il mondiale appena terminato con l’ennesima cocente delusione, il Cavallino quest’anno riparte con i favori del pronostico. A guidare la monoposto di Maranello, ci saranno il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco LeClerc. Ma inutile dirlo l’uomo da battere anche quest’anno è Lewis Hamilton con la sua Mercedes. E poi ancora occhio a Verstappen con la sua RedBull e a Ricciardo con la Renault. Infine il ritorno di un pilota italiano in F1: Antonio Giovinazzi al volante di una Alfa-Romeo Sauber, che avrà come compagno di scuderia l’ex ferrarista Raikkonen.

Dove vedere i gran premi di Formula 1 2019 in tv e streaming

Il mondiale di Formula 1 2019 viene trasmesso anche quest’anno in esclusiva da Sky. Sul canale satellitare sarà possibile vedere tutta la stagione dal primo gran premio in programma in Australia il 17 marzo, fino all’ultimo previsto sulla pista di Abu Dhabi il 1 dicembre. Ovviamente per vedere i Gp su Sky bisogna sottoscrivere un abbonamento e seguire poi la programmazione. Tuttavia per gli amanti delle 4 ruote ci sono 5 gran premi visibili in chiaro e non sono gran premi di secondo piano. Il 1 settembre il gran premio d’Italia sul circuito di Monza, è trasmesso anche dalla Rai oltre che da Sky. Invece su Tv8 saranno visibili in chiaro gli ultimi quattro eventi del campionato, cioè i gran premi di Messico, Usa, Brasile e Abu Dhabi. Lo streaming delle corse è su SkyGo.

Il programma completo della Formula 1 stagione 2019 in tv:

17 marzo, ore 7:10

Gp di Australia (Melbourne). Esclusiva Sky

31 marzo, ore 17:10

Gp del Bahrain (Sakhir). Esclusiva Sky

14 aprile, ore 8:10

Gp della Cina (Shanghai). Esclusiva Sky

28 aprile, ore 14:10

Gp dell’Azerbaijan (Baku). Esclusiva Sky

12 maggio, ore 15:10

Gp di Spagna (Montmelò). Esclusiva Sky

26 maggio, ore 15:10

Gp di Monaco (Montecarlo). Esclusiva Sky

09 giugno, ore 20:10

Gp del Canada (Montreal). Esclusiva Sky

23 giugno, ore 15:10

Gp di Francia (Le Castellet). Esclusiva Sky

30 giugno, ore 15:10

Gp d’Austria (Spielberg). Esclusiva Sky

14 luglio, ore 15:10

Gp d’Inghilterra (Silverstone). Esclusiva Sky

28 luglio, ore 15:10

Gp di Germania (Hockenheim). Esclusiva Sky

04 agosto, ore 15:10

Gp d’Ungheria (Budapest). Esclusiva Sky

01 settembre, ore 15:10

Gp del Belgio (Spa). Esclusiva Sky

08 settembre, ore 15:10

Gp d’Italia (Monza). Trasmesso da Sky e RAI

22 settembre, ore 14:10

Gp di Singapore (Marina Bay). Esclusiva Sky

29 settembre, ore 13:10

Gp di Russia (Sochi). Esclusiva Sky

13 ottobre, ore 7:10

Gp del Giappone (Suzuka). Esclusiva Sky

27 ottobre, ore 20:10

Gp del Messico (Città del Messico). Trasmesso da: Sky e Tv8 (in chiaro)

03 novembre, ore 20:10

Gp degli USA (Austin). Trasmesso da: Sky e Tv8 (in chiaro)

17 novembre, ore 18:10

Gp del Brasile (San Paolo). Trasmesso da: Sky e Tv8 (in chiaro)

01 dicembre, ore 14:10

Gp di Abu Dhabi (Yas Marina). Trasmesso da: Sky e Tv8 (in chiaro)

VIRGILIO SPORT | 12-03-2019 08:42