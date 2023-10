F1 Alpine, dopo Cardinale e RedBird altri investitori: Juan Mata, Anthony Joshua e Rory McIllroy. Il retroscena

Il Team di F1 francese Alpine di proprietà della Renault, ha annunciato tra i nuovi investitori alcune stelle dello sport, tra cui i giocatori Alexander-Arnold e Juan Mata, il pugile Anthony Joshua e il golfista Rory McIllroy

C’erano un golfista, un pugile, due calciatori e un giocatore di football Nfl. Non è l’inizio della più classica delle barzellette. Bensì il panorama reale dei nuovi investitori che si sono avvicinati al team di Formula 1 Alpine. La scuderia francese di proprietà della Renault ha infatti in queste ore ufficializzato l’ingresso di questi soggetti, tutti provenienti dal mondo dello sport, che si uniscono al fondo di cui, tra gli altri, fa già parte il proprietario del Milan, Gerry Cardinale attraverso la sua società Red Bird.

Si tratta delle stelle dei Kansas City Chiefs della Nfl Patrick Mahomes e Travis Kelce, i calciatori Trent Alexander-Arnold e Juan Mata, l’oro olimpico ed ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua e la stella del golf Rory McIlroy.

Alpine, cosa è il fondo Otro Capital e chi ne fa parte: Gerry Cardinale

Lo scorso 26 giugno Red Bird è entrata ufficialmente nel mondo della Formula Uno: il fondo statunitense, insieme all’attore di Hollywood Ryan Reynolds, ha acquisito infatti il 24% delle quote della scuderia Alpine. Un accordo da 200 milioni di euro (171 milioni di sterline). La struttura creata da Gerry Cardinale, proprietario del Milan, era entrata a far parte di un Investor Group con Otro Capital, una società di investimenti privati focalizzata soprattutto sui settori dello sport e dell’intrattenimento.



Di questa società Otro Capital fanno parte anche gli attori di Hollywood e i proprietari del Wrexham FC Ryan Reynolds, Michael B. Jordan e Rob McElhenney. Quella partecipazione ora ha allargato la propria base di investitori. Accogliendo quindi alcune stelle dello sport, come detto, le stelle dei Kansas City Chiefs della Nfl Patrick Mahomes e Travis Kelce (peraltro legato sentimentalmente alla cantante Taylor Swift secondo gli ultimi rumors di gossip), i calciatori Trent Alexander-Arnold (Liverpool) e Juan Mata (ex Manchester United), l’oro olimpico ed ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua e la stella del golf Rory McIlroy. A questi va aggiunto anche Roger Ehrenberg, un socio dei Miami Marlins e del Real Salt Lake.

L’obiettivo di Alpine con i nuovi investitori

“Si tratta di investitori, atleti, artisti e imprenditori di prim’ordine impegnati a portare avanti il team Alpine F1. I nuovi investitori contribuiranno a far conoscere il team Alpine F1 a livello mondiale e integreranno ulteriormente i contributi di Otro Capital in settori quali media, sponsorizzazione, biglietteria, hospitality, gestione dei diritti commerciali, licenze e merchandising“ ha affermato Alec Scheiner, partner co-creatore di Otro Capital.

Tra i più eccitati all’idea di entrare nel mondo della F1 è il giocatore del Liverpool, Alexander-Arnold:

“Sono entusiasta di unirmi al gruppo di Otro Capital come investitore nella Alpine F1 insieme a mio fratello Tyler. Avendo assistito alle gare di Formula 1 da tifoso, adoro l’ambiente ad alta pressione del paddock e ho visto in prima persona quanto sia incredibilmente impressionante il team Alpine. Il nostro obiettivo condiviso come gruppo di investimento è quello di contribuire al suo continuo successo sulla griglia, in un momento in cui la F1 sta affrontando un’incredibile crescita come sport. Da calciatore capisco l’importanza del lavoro di squadra, dell’innovazione e della determinazione nel raggiungimento degli obiettivi”.

Alpine, stagione sofferta in attesa della svolta…e di Binotto?

Alpine è attualmente sesta nella classifica mondiale Costruttori, con 90 punti è in una posizione “ibrida”, troppo staccata, -129 punti dalla McLaren ma anche con un rassicurante +67 davanti sulla Williams. Stagione con pochi alti e tanti bassi per il team francese di proprietà della Renault, salita sul podio solo due volte, una ciascuna per Ocon e Gasly.

La scuderia vive anche un restyling interno. Laurent Rossi è stato spostato dal suo ruolo di amministratore delegato, mentre il team principal Otmar Szafnauer e il suo braccio destro Alan Permane sono stati sollevati dai loro incarichi. Al suo posto ad interim il vicepresidente Bruno Famin. Da tempo si vocifera di un interessamento di Alpine per portare a comandare ad Enstone l’ex team principal della Ferrari, Mattia Binotto.

