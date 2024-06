F1, flop Ferrari al GP Austria: Vasseur ammette la delusione e spiega cos'è successo a Leclerc

Venerdì amaro per le Ferrari in quel del GP d'Austria, culminato in negativo con la controprestazione delle qualifiche per la Sprint Race e il problema che ha riscontrato Leclerc. Vasseur spiega cosa è successo

Il fine settimana del GP d’Austria sta portando in dote alle Ferrari una certa inquietudine, che va a sommarsi alla parentesi critica all’interno dell’attuale stagione di F1 vissuta in questo momento dalla scuderia. Sulla pista dello Spielberg, le qualifiche per la Sprint Race di domani emettono una sentenza piuttosto impietosa per Maranello: Carlos Sainz è quinto, Charles Leclerc addirittura decimo. Ma al di là dei piazzamenti in sé ci sono degli aspetti critici che non lasciano affatto tranquilli né i tifosi né tantomeno la squadra.

GP Austria: Sainz alle prese con il saltellamento della Ferrari nelle qualifiche Sprint, Leclerc con l’anti-stallo

Sainz è lontano quattro decimi dal poleman Max Verstappen, e non sono pochi al Red Bull Ring. Inoltre, la sua SF-24 ha di nuovo accusato il problema del saltellamento della monoposto (dovuto alle nuove norme sull’effetto suolo) già riscontrato a Barcellona.

Il compagno di squadra sprofonda al decimo posto in una sessione influenzata negativamente dall’imprevisto al motore nel momento in cui si immetteva in pista per la SQ3, che praticamente non ha disputato. Un problema al dispositivo anti-stallo che ha lasciato sbigottito Leclerc, e che Frédéric Vasseur ha così spiegato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo inserito l’anti-stallo nella pit-lane, ma la procedura ha richiesto tempo. Eravamo in coda e Charles ha dovuto mettere la sua monoposto sul lato destro, e questo ha fatto sì che la procedura si annullasse”.

Sul saltellamento il team principal della Rossa ha aggiunto: “Questo è un problema che non ci aiuta e se c’è va risolto. Però, con questo tipo di curve e con questi cordoli penso che non siamo gli unici a soffrirne. Ma va comunque sistemato perché, senz’altro, ci fa perdere molto tempo. Non possiamo quantificare quanto perdiamo sul giro secco. A Barcellona abbiamo avuto lo stesso problema, ma lì era dovuto in parte al surriscaldamento delle gomme”.

Vasseur: “Sono deluso, domani per la Sprint dovremo spingere e basta”

Vasseur ha poi ammesso che in questo venerdì le due vetture hanno offerto una prestazione “un po’ brutta”. “Ma bisogna controllare i dati – ha proseguito – . Eravamo, se non altro, in lotta contro McLaren e Mercedes, però sono un po’ deluso per il fatto che le nostre vetture siano finite in quinta e decima posizione, mentre nelle altre sessioni delle libere eravamo terzi, quarti, male che andava quarti o quinti”.

L’ingegnere ha, quindi, concluso: “Domani per la Sprint, come strategia, dovremo spingere, visto che non sono previste soste ai box e penso non potremo scegliere la mescola. Perciò, dovremo andare forte e centrare quanti più punti possibile”.

Leclerc perplesso: “Non so come sia potuto accadere”

Tornando al disastro dell’anti-stallo, Leclerc a Sky Sport ha ammesso di non aver capito come sia potuto succedere e che ne parlerà con il team una volta tornato ai box. E sulla prestazione in generale delle Ferrari, il monegasco ha spiegato: “Certo, non eravamo così forti, ma neppure da decimo posto: possiamo fare di più. È un risultato deludente. Adesso analizzeremo cos’è successo e domani cercheremo di fare una buona Sprint”.

