Gp Bahrain, Antonelli vuole continuare a stupire dopo lo show di Suzuka: super regalo (con beffa) dalla Mercedes

L’azzurro pronto a stupire ancora a Sakhir dopo il weekend da sogno in Giappone. Obiettivo podio, maggiore consapevolezza e un regalo speciale dalla Mercedes

Si inaugura con il consueto appuntamento delle parole in conferenza stampa dei piloti il fine settimana che questa volta porta la Formula 1 a Sakhir, in Bahrain, per la quarta tappa del Mondiale. Tra i piloti più attesi c’è ovviamente Kimi Antonelli, che vuole continuare a stupire dopo il weekend in Giappone che lo ha visto entrare nella storia del Circus.

Inizio da incorniciare

Dopo aver chiuso sempre in top 10 nelle prime tre uscite stagionali e incantato a Suzuka, con il sesto posto finale, il giro veloce e quei passaggi davanti a tutti che hanno inciso il suo nome nella leggenda della Formula 1, il bolognese classe 2006, rookie della Mercedes non ha alcuna intenzione di fermarsi. La conferma arriva dalle sue parole nel corso del media day in Bahrain, tracciato su cui si sono svolti anche i test della preseason, e sul quale Antonelli spera di togliersi grandi soddisfazioni.

Nel giorno in cui Hamilton e Leclerc hanno parlato delle difficoltà di questo avvio, l’italiano ha spiegato. “Sono ancora nella fase in cui sto esplorando quanto posso spingere di più. Il potenziale della macchina è enorme, ma è anche facile sbagliare. Ora, però, sono più consapevole e conscio del fatto che occorra essere concentrati fin dall’inizio del weekend”.

Crescita costante

Antonelli ha poi spiegato: “Devo migliorare in qualifica per centrare il giro veloce. Alla fine delle qualifiche sono più stanco che dopo la gara. La stagione? Finora è andata piuttosto bene, sono felice soprattutto per la costanza e capacità di migliorarmi sempre. Ogni gara è una possibilità per crescere e apprendere”.

“Suzuka? Mi ha fatto più piacere il giro veloce, perché a differenza della leadership in gara che è stata legata alla strategia, me lo sono proprio guadagnato. Se devo essere sincero, però, non ci penso più di tanto… è stato un bel weekend, ma qui si volta subito pagina”.

Il ruolo di Russell

In merito alle aspettative del primo Gran Premio da giocarsi su un circuito già “testato”, Antonelli ha confessato: “Questa è una pista che conosco. Certo, farà molto più caldo rispetto ai test, ma voglio migliorare il passo in qualifica. Sto iniziando a famigliarizzare con le gomme e sarà importante avere la stessa mescola di Suzuka, che è andata meglio rispetto alla prime due uscite, dove avevo faticato. Sto imparando molto e sono felice di come sta andando. Chi mi aiuta di più nel box? Russell. È esperto e sa come ‘giocare’ con la macchina, sa come risponderà”.

Il super regalo (con beffa) della Mercedes

Insomma, un vero e proprio sogno a occhi aperti. Un momento magico a cui in queste ore si è aggiunto anche il regalo speciale della scuderia. Un regalo che, in un certo senso, è però anche una mezza beffa per Antonelli. La Mercedes ha, infatti, omaggiato il pilota italiano con una nuova Mercedes-AMG GT 63 S blu da 585 cavalli. Una supercar che da 200mila euro…

Una vettura che Kimi ha già utilizzato per “fare visita” ai suoi compagni di scuola, ma che in Italia, avendo conseguito la patente da meno di tre anni non può guidare. Nel nostro Paese, infatti, codice della strada impedisce ai neopatentati di portare vetture con una potenza superiore a 142 cavalli circa. Insomma, Kimi dovrà attendere il 2028 per mettersi alla guida del suo regalo speciale. Nel frattempo, può continuare a divertirsi – e a divertire i suoi tifosi – in pista.