Bahrain, Vasseur promuove le novità Ferrari: "Ma troppo divario da McLaren". Per Hamilton passi avanti, Leclerc sbotta al team radio

I primi riscontri dagli aggiornamenti Ferrari nella giornata delle libere al GP del Bahrain hanno dato dei primi riscontri positivi, ma resta un divario importante con McLaren. Il commento di Vasseur, Leclerc ed Hamilton

Le prime novità per la stagione 2025 previste per la Ferrari iniziano a dare qualche frutto, sebbene ancora acerbo. Queste le primissime indicazioni (quindi da prendere per quelle che sono) dal venerdì che apre il fine settimana del GP del Bahrain: a Sakhir, su quel circuito già teatro circa un mese fa dei test pre-stagionali, le SF-25 hanno dato qualche buon esito in termini di giro secco, mentre c’è ancora da lavorare sul long run.

Gli aggiornamenti delle Ferrari in Bahrain

Alla fine, dopo il tira e molla dei giorni scorsi, le Ferrari hanno debuttato con i primi aggiornamenti stagionali, segnatamente il nuovo fondo con la rivisitazione dei canali Venturi e con l’introduzione di tre generatori di vortice nella parte posteriore. Più altri dettagli, in modo da creare un miglior carico al centro della SF-25, ottenere un bilanciamento ottimale e mettersi alle spalle gli esperimenti per azzeccare il giusto carico aerodinamico abbassando un po’ troppo la vettura come visto nei precedenti, e alquanto avari di risultati, appuntamenti di questo 2025 per la scuderia.

Il team principal Frédéric Vasseur, in realtà, avrebbe preferito rimandare gli aggiornamenti (il cui pacchetto è stato utilizzato oggi dalla monoposto di Lewis Hamilton, mentre Dino Beganovic ha corso nelle libere 1 con la versione precedente), o se non altro introdurli una volta riusciti a risolvere i problemi di bilanciamento della vettura e raccogliere dati di una SF-25, a suo dire, con un potenziale ancora da scoprire.

Vasseur e quei 5 decimi da McLaren. “Ma gli aggiornamenti stanno dando dei primi buoni riscontri”

Tuttavia l’ingegnere ha un cruccio, ovvero quei 5 decimi dalle imprendibili McLaren che ancora sono una voragine difficile da colmare. Questo è quanto affermato da Vasseur dopo le FP2, tracciando un bilancio di questo venerdì. “Nelle condizioni come quelle di oggi il margine da McLaren può variare tra i due e i tre decimi”, e invece sono cinque, come abbiamo visto. “Spetta a noi sfruttare le cose per il meglio, evitando errori e cercando di colmare il gap”, ha spiegato a Sky Sport il team principal.

E a proposito di Hamilton che è passato dal terzo posto nelle FP1 all’ottavo nel turno successivo, Vasseur ha sottolineato l’errore che è costato al britannico nel momento in cui si manteneva comunque vicino a Piastri. “Ma c’era il potenziale”. E sugli aggiornamenti, i primi dati raccolti illustrano “un miglioramento nel carico aerodinamico in linea con quanto preventivato, e un feedback generalmente positivo”. Ma per Vasseur ora come ora non è il momento di avere riscontri precisi, “ancora dobbiamo mettere assieme tutti i dati. Anche perché se le gomme si surriscaldano in queste condizioni peggiori la tua prestazione. Questa non è stata la giornata per fare il tempo, ma quella in cui bisognava mettere tutto assieme”.

Leclerc e il siparietto al team radio

Leclerc ha chiuso quarto nelle seconde libere (nelle prime come sappiamo c’era il rookie Beganovic sulla sua vettura), e durante la sua sessione è stato protagonista di un siparietto particolare legato al sistema di somministrazione della bevanda nella monoposto. Il suo ingegnere Bryan Bozzi lo ha invitato a bere il drink per testare il tutto, ma il monegasco ha risposto: “Non mi piace questa bevanda. Quest’anno è seccante berla, perciò finisce che non lo faccio e basta”.

Al di là di questo siparietto, Leclerc a Sky Sport ha parlato di un feeling molto diverso con la sua SF-25 a Sakhir rispetto ai test pre-stagionali, e questo per via delle temperature alte (come ha spiegato anche Lando Norris, i test sono stati “un sogno”, mentre oggi è stato “terribile e scioccante”). “Dobbiamo lavorare per adattare l’auto a condizioni così, ci metteremo all’opera stasera”, ha proseguito il pilota.

Il monegasco ha anche spiegato di spingere in modo tale da poter ricavare il massimo della vettura in base al proprio stile di guida, “ho le motivazioni per colmare il divario con i nostri avversari, che sono molto davanti“. Insomma, ci sono i margini secondo Leclerc per ottenere il meglio dalla SF-25, anche in base agli ultimi aggiornamenti.

Hamilton: “Passi avanti nelle FP2 con le soft”

Hamilton ha parlato anch’egli di sessione complicata, soprattutto la prima, a causa di una canicola che ha reso difficile azzeccare il grip. Ma nelle FP2, a suo dire, c’è stato un passo avanti: “Con le soft abbiamo girato bene; purtroppo sono andato un po’ lungo nell’ultima curva, perdendo tempo”. Per il britannico i long run sono stati al momento costanti, “ma altri sembrano competitivi in ogni condizione. Stanotte lavoreremo duramente per ridurre il divario”.