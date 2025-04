F1, Ferrari cetriolo rosso: la Bild attacca Maranello come ai tempi di Schumacher. Hamilton, parola alla difesa

Dalla Germania, la Bild attacca la Ferrari dopo l'inizio deludente di Mondiale, il giornale tedesco definisce la SF-25 un cetriolo rosso così come già fatto ai tempi di Schumacher. Intanto Hamilton viene difeso da due piloti, Danner e Chadwick

Il Gran Premio di Bahrain di questo fine settimana scioglierà la prognosi sul “malato” Ferrari. Dopo tre gare davvero deludenti il Cavallino Rampante ci riprova sulla pista del Sakhir per cancellare la falsa partenza di Australia, Cina e Giappone. Ma intanto l’onda lunga del flop iniziale non sembra estinguersi. Tanto che il giornale tedesco Bild attacca a testa bassa Maranello definendo la SF-25 un “cetriolo rosso” epiteto già coniato per la prima monoposto che guidò Michael Schumacher nel 1996 al suo primo anno in Ferrari.

Intanto sul fronte piloti non mancano gli “avvocati difensori” di Lewis Hamilton dopo le difficoltà palesate dall’inglese specialmente in gara al netto di quello che resta un inspiegabile e non ripetuto exploit nella Sprint a Shanghai.

La Bild lo ha fatto di nuovo: Ferrari cetriolo rosso!

Tre gare, solamente 35 punti. Questo il magro bottino della Ferrari in questo deludente inizio di Mondiale 2025. Nel mezzo anche l’onta della doppia squalifica di Hamilton e Leclerc nel Gp di Cina che ha reso ancor più avvilente questo primissimo scorcio di stagione. C’erano tutt’altre aspettative intorno alla rossa specie dopo l’ottimo finale dello scorso campionato in scia alla McLaren, a un passo dal titolo costruttori, ma davanti alla Red Bull e alla Mercedes. Doveva essere l’anno dell’assalto a entrambi i titoli con due piloti del calibro di Lewis e Charles ed invece a Maranello devono fare i conti con quella che rischia di essere l’ennesima annata fallimentare.

E come se non bastasse ci sono le fiumane di critiche che si sollevano non solo dalla stampa italiana ma anche e soprattutto da quella estera. Gli inglesi inviperiti per come sta andando Hamilton specie dopo la polemica sollevata dallo stesso Lewis sulla “diversità” della monoposto di Leclerc emersa in Giappone. Ma anche i tedeschi ci hanno messo il carico da novanta. In particolare il giornale tedesco Bild subito dopo il Gran Premio del Giappone ha titolato: “Il ritorno del cetriolo rosso”. Una definizione forte per sottolineare le carenze della SF-25 costretta a inseguire, parole di Hamilton, da quarta forza del mondiale, anche Mercedes e la Red Bull di Verstappen.

Bild, il precedente con Michael Schumacher nel 1996

La Bild parla non a caso di “ritorno” riferendosi al cetriolo rosso. Già, perchè l’espressione coniata dal giornale tedesco non è nuova riferita alla Ferrari. Con questo epiteto aveva già definito la F310 che battezzò l’esordio di Michael Schumacher in rosso nel 1996. Macchina non facilissima da guidare che, in epoca di dominio Williams, non eccelleva se non grazie alla guida del Kaiser che la portò a vincere tre gare: Barcellona sul bagnato e poi la doppietta da sogno Spa-Monza.

In difesa di Hamilton, da Chadwick a Danner

Di pari passo con la Ferrari, l’inizio dell’avventura a Maranello non è stato un granchè nemmeno per Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha fatto vedere tutta la sua classe in Cina nella Sprint ma in circostanza che non si sono mai più ripetute, anzi in gara è stato sempre sottotono, prendendo la paga sempre, anche in qualifica, da Leclerc.

Dopo diverse critiche arriva anche qualche avvocato difensore, a cominciare dall’ex pilota tedesco di F1, Christian Danner, che ad Avd Motorsport Magazin ha detto: “Se Hamilton si lamenta potrebbe esserci qualcosa dietro le sue dichiarazioni. Mi aspetto che la Ferrari reagisca a questo. Fred Vasseur non può accettare questa situazione“. Gli ha fatto eco Jamie Chadwick, campionessa per ben tre volte della W Series a Sky Sport News: “Secondo me Hamilton ha già fatto tanto, vincendo in Cina ha mostrato il suo potenziale, ma è in un ambiente nuovo dove sta incontrando dei problemi che lo stanno limitando”.