F1, calvario Leclerc in Canada: "Per l'amor del cielo!" la frustrazione di Charles nei team radio Ferrari

Il Gran Premio del Canada è stato un vero e proprio calvario per la Ferrari, soprattutto per Charles Leclerc. Nei team radio del monegasco tutta la frustrazione per i problemi alla sua SF-24

Appena due settimane fa era l’uomo del giorno, del momento, forse poteva diventarlo della stagione in una svolta storica del film del Mondiale di F1 2024. Ed invece Charles Leclerc è passato nel giro di 15 giorni dall’altare alla polvere. Quel bagno di gloria nel porto di Monaco si è trasformato in un doveroso bagno di umiltà nelle pozze d’acqua di una Montreal battuta dalla pioggia, mentre lui “Carletto” veniva battuto, sverniciato da tutto il gruppo. Nei team radio del monegasco col muretto Ferrari, col fido Byron Bozzi, tutta la frustrazione per una gara diventata ben presto un calvario per via dei problemi di motore che hanno limitato una SF-24 numero 16 già in crisi.

Ferrari, il Gp del Canada di Leclerc un calvario

Difficile riassumere in poche parole tutte le “sfighe” che Charles Leclerc ha patito in Canada. Quasi una legge del contrappasso rispetto a quanto accaduto nella sua Monaco 15 giorni prima. Partito già “penalizzato” da una qualifica deludente, 11° in griglia, Leclerc ha fatto anche una buona partenza recuperando un paio di posizioni, sotto l’acqua trovandosi anche 9° nei primissimi giri.

Ma appena il gruppo di “regolarizza” Leclerc comunica al team via radio di sentire “qualcosa di strano” al motore. Gli viene chiesto di continuare a spingere e partono i primi controlli. Charles oltre che da Magnussen e Hulkenberg che volano con le full wet sul bagnato viene passato abbastanza facilmente da Albon e Stroll. C’è qualcosa che non va ed in effetti arriva la conferma dal muretto ma in maniera sibillina tanto che Leclerc chiede spiegazioni a gran voce.

Bozzi : “C’è un problema col motore, continua a spingere però”

: “C’è un problema col motore, continua a spingere però” Leclerc : “Quanto perdo sui rettilinei?

: “Quanto perdo sui rettilinei? B : “Aspetta un po’ ma continua a spingere”

: “Aspetta un po’ ma continua a spingere” L : “Non voglio questa risposta, se ti chiedo qualcosa dimmela!”

: “Non voglio questa risposta, se ti chiedo qualcosa dimmela!” B : “Mezzo secondo”

: “Mezzo secondo” […]

L : “Impossibile sorpassare con questo problema”

: “Impossibile sorpassare con questo problema” B: “Lo so”

F1, Leclerc il calvario continua: “E’ frustante, ritiriamoci vi prego!”

La gara prosegue tra momenti di pista bagnata, semiasciutta, cambi di gomme e safety car. Quel che non cambia è la condizione di “inferiorità” della Ferrari di Leclerc nonostante il pilota continui pedissequamente ad eseguire tutti i tentativi, comandi, bottoni, manettini sul volante, che gli vengono suggeriti dai box per provare a ridare potenza alla power unit “stanca” della sua SF-24.

Intorno al 30° giro sfruttando l’ennesima safety car, Leclerc viene richiamato ai box, si tenta un reset per ridare potenza al motore, l’operazione porta via un po’ di tempo, Charles ma si tenta il tutto per tutto, rimandarlo in pista con le slick quando ancora sta piovigginando sperando che smetta di piovere e la pista si asciughi in fretta. Mal gliene incoglie, Leclerc fa fatica con le hard su pista ancora molto bagnata, va lungo un paio di volte e finisce per essere doppiato. Ed è qui che arriva la richiesta che è quasi una preghiera, un’implorazione prima di ritirarsi: