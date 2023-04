F1, clamoroso in Ferrari: addio anche a Mekies, Vasseur infastidito

La Ferrari dice addio anche al direttore sportivo Mekies, che diventerà team principal dell'Alpha Tauri. Vasseur non ha nascosto un po' di dispiacere.

27-04-2023 18:16

In casa Ferrari è un fuggi fuggi. Negli ultimi mesi infatti in tanti hanno fatto le valigie e per tanti tifosi tutto questo cambiamento non è un bene. Sembra come quasi che il Cavallino non garantisca un futuro certo, molti hanno questa impressione. Fatto sta che a Maranello un altro big della scuderia ha detto addio dopo tanti anni di servizio.

Ferrari, addio a Mekies

Si tratta di Laurent Mekies: il francese non sarà più il direttore sportivo della Ferrari, dopo un’offerta allettante che è stata impossibile da rifiutare. Mekies infatti sarà il nuovo team principal dell’Alpha Tauri: prenderà il posto di Franz Tost che lascerà l’incarico a Faenza al termine della stagione. L’ormai ex direttore sportivo della Rossa però sarà al muretto della Ferrari a Baku.

Addio Mekies, Vasseur infastidito

Questo il messaggio di Mekies dopo l’ufficialità: “Innanzitutto, vorrei rendere omaggio a Franz per il grande lavoro che ha svolto in quasi due decenni di presidenza a Faenza. Gli auguro ogni bene per il futuro e so che sia io che Peter potremo contare sul suo contributo e sui suoi consigli nei tempi a venire. Guardando al futuro, sono onorato di assumere il ruolo di team principal e di tornare alla scuderia dove ho trascorso gran parte della mia carriera. La Scuderia AlphaTauri ha tutti gli ingredienti necessari per un maggiore successo in futuro e, insieme a Peter, non vedo l’ora che ciò accada”.

Infastidito invece il team principal della Ferrari Frederic Vasseur: “Alpha Tauri è stata aggressiva, ora dobbiamo sederci e valutare i modi per l’uscita di Laurent. È un normale momento di assestamento, anche noi ci stiamo muovendo massicciamente sul mercato. Mekies? Non è stata un sorpresa, ma vista la stima e quello che ha fatto per Ferrari non ho cercato di bloccarlo. Sono offerte pressoché impossibili da rifiutare”.

Le parole di Leclerc e Sainz

Anche Leclerc ha compreso la scelta di Mekies: “Fuori dalla pista, ovviamente, c’è una ristrutturazione della squadra in corso. Abbiamo avuto un ottimo rapporto con Laurent. Ma capiamo tutti che questa opportunità è giusta da cogliere, in quanto è davvero una buona opportunità per lui”.

Questo invece il parere di Sainz: “A livello personale posso dire di aver conosciuto in Laurent una persona in gamba, una figura forte. Per lui questo trasferimento è uno step avanti per la carriera, sono offerte da accettare. Però in Ferrari assumiamo persone, renderemo il team più forte per compensare le uscite, ho piena fiducia in Frederick Vasseur e nella dirigenza per come stanno gestendo le cose”.