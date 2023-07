Il campionato mondiale 2023 di Formula 1 fa tappa a Spa Francorchamps per il tredicesimo appuntamento del calendario ultimo prima della sosta estiva. Ieri si è corsa la Sprint Race che ha visto la vittoria del solito Max Verstappen su Red Bull. Questa la classifica per il titolo piloti aggiornata:

7 – Leclerc Charles (FERRARI) – 84 puntiù

Ieri, come detto, si è corsa la terza Sprint Race della stagione. Gara pazza, causa pista bagnata in lento asciugamento, che alla fine ha premiato il solito Max Verstappen davanti alla McLaren di Oscar Piastri e a un sorprendente Pierre Gasly con la Alpine. Ferrari senza guizzi con Carlos Sainz 4° davanti a Charles Leclerc 5° che hanno almeno approfittato della penalizzazione di 5″ inflitta a Lewis Hamilton per il duello rusticano con Sergio Perez che ha avuto ancora una volta la peggio e si è ritirato. Norris ha chiuso sesto davanti alle Mercedes di Hamilton e Russell.

Oggi invece a Spa ci sarà una Ferrari con Charles Leclerc a partire davanti a tutti. Sua la pole position del Gran Premio del Belgio. La “vera” pole è stata del solito alieno Max Verstappen che ha rifilato quasi un secondo a tutti, Leclerc compreso. Ma l’olandese è stato penalizzato di 5 posizioni per aver sostituito il cambio della sua Red Bull.

Prima fila quindi con Leclerc e l’altra Red Bull di Sergio Perez. In seconda fila la Mercedes di Lewis Hamilton e l’altra rossa di Carlos Sainz. Quindi le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Tra i due partirà appunto Verstappen sesto. Chiudono la top ten Russell, Alonso e Stroll. Questa la griglia di partenza, saranno 44 i giri da fare: