F1, diretta del GP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. LIVE

Nelle qualifiche di ieri, solito dominio di Max Verstappen che ha ottenuto la settima pole stagionale, la 27esima in carriera. La sorpresa è invece arrivata grazie alle due McLaren con Norris secondo e Piastri terzo, entrambi mai così avanti in questa stagione. Per il britannico la prima fila mancava dalla pole ottenuta a Sochi nel 2021, il rookie australiano invece non era mai andato oltre l'ottava posizione in griglia, ottenute in Canada e Arabia Saudita.

15:44