F1, GP Qatar diretta LIVE da Losail

Cronaca in diretta

Dopo la tormentata Sprint Race di ieri che ha visto però la prima vittoria in carriera di Oscar Piastri e la conquista del terzo titolo mondiale consecutivo di Max Verstappen, il circuito di Losail ospita oggi la gara sulla distanza classica. In pole c'è proprio il neo-campione del mondo, affiancato da Russell su Mercedes. Seconda fila di lusso con Hamilton e Alonso. La prima Ferrari, quella di Leclerc, scatta dalla terza fila insieme alla McLaren di Piastri. Gasly, Ocon, Bottas e Norris completano la top ten. Non ci sarà invece Carlos Sainz a causa di un guasto al sistema di alimentazione della sua vettura che i meccanici non sono riusciti a riparare in tempo.

Per la gara di oggi sono obbligatorie tre soste a causa del deterioramento delle gomme rilevato nelle sessioni di prove. Sarà consentito un massimo di 18 giri per set di gomme.

La Formula 1 torna in pista con il GP del Qatar, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2023 che si corre all’indomani della Sprint Race, vinta dalla McLaren di Oscar Piastri e che ha laureato Max Verstappen per la terza volta di fila campione del mondo. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pos Pilota Team Punti 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 407 2 Sergio Perez Red Bull-Honda 223 3 Lewis Hamilton Mercedes 194 4 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 175 5 Carlos Sainz Ferrari 153 6 Charles Leclerc Ferrari 135

Il Gran Premio del Qatar si corre sul circuito di Losail. Sono previsti 57 giri. Ieri grande festa per Max Verstappen campione del mondo per la terza volta consecutiva grazie al secondo posto nella Sprint Race alle spalle di Oscar Piastri che ha riportato la McLaren sul gradino più alto del podio completato dal compagno Lando Norris. La Ferrari partita bene con Sainz e Leclerc ha fatto il passo del gambero soffrendo la scelta delle gomme soft ed ha chiuso al 6° posto con Carlos e 7° con Charles poi penalizzato per track limits e quindi finito fuori dai punti, 12°.

Oggi Verstappen fresco di 3° titolo partirà dalla pole conquistata venerdì davanti alle Mercedes con Russell 2° ed Hamilton 3°. Seconda fila per Alonso con l’Aston Martin. Charles Leclerc partirà 5°, più indietro Carlos Sainz, 12° dopo non aver superato il taglio in Q2. Occhio alle McLaren penalizzate per track limitas ma velocissime: Piastri scatterà 6°, Norris 10°. Partenza in programma alle 19.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica

La Griglia di partenza del GP del Qatar (domenica ore 19)

1a Fila 1. Max Verstappen

Red Bull 2. George Russell

Mercedes 2a Fila 3. Lewis Hamilton

Mercedes 4. Fernando Alonso

Aston Martin 3a Fila 5. Charles Leclerc

Ferrari 6. Oscar Piastri McLaren 4a Fila 7. Pierre Gasly

Alpine 8. Esteban Ocon

Alpine 5a Fila 9. Valtteri Bottas

Alfa Romeo 10. Lando Norris

McLaren 6a Fila 11. Yuki Tsunoda

AlphaTauri 12. Carlos Sainz

Ferrari 7a Fila 13. Sergio Perez

Red Bull 14. Alex Albon

Williams 8a Fila 15. Nico Hulkenberg

Haas 16. Logan Sargeant

Williams 9a Fila 17. Lance Stroll

Aston Martin 18. Liam Lawson

AlphaTauri 10a Fila 19. Kevin Magnussen

Haas 20. Guanyu Zhou

Alfa Romeo