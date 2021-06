F1, favoriti Baku: Max per allungare, Lewis per il riscatto

Con le libere di oggi, si inaugura il weekend del Gran Premio di Baku e la stagione di F1 entra ufficialmente nel vivo. Dopo il Gp di Monaco, in Azerbaijan si corre per la seconda volta consecutiva su un circuito cittadino, anche se le caratteristiche sono completamente differenti. Inevitabile cercare di capire gli umori dei piloti e il loro approccio al sesto appuntamento del Mondiale senza ripartire proprio da dove ci eravamo lasciati due settimane fa. E attenzione a non buttare un occhio alle passate edizioni del Gp di Baku, perché qui Verstappen non ha praticamente mai brillato, mentre le Mercedes si sono già imposte in tre occasioni con tre piloti differenti: 2016 Rosberg, 2017 Hamilton, 2019 Bottas.

Vestappen per spezzare la maledizione

Tornando al Gp del Principato che, come di consueto, ha emesso i suoi verdetti e creato un po’ di scompiglio. Lo sa bene Hamilton, che ha chiuso in settima posizione e si è visto costretto a lasciare il primato in generale al Verstappen, bravo a capitalizzare al massimo l’occasione. Il leitmotiv stagionale è ormai chiaro, con il campione del mondo e l’olandese dalla Red Bull che dovrebbero giocarsela punto a punto fino all’ultima curva dell’ultimo appuntamento del Mondiale. Baku non fa eccezione e i due sfidanti partono da superfavoriti, tanto che gli esperti di Libero Gioco li quotano a 2,50. Appena dietro ci sono i compagni di scuderia, Bottas in cerca di riscatto e Perez di conferme, che sembrano però ancora dover ingranare al meglio e sono rispettivamente dati a 8,00 e a 10,00.

Ferrari in cerca di conferme e di riscatto

Gli strascichi maggiori, il Gp del Principato li ha sicuramente lasciati in casa Ferrari. Nonostante il primo podio stagionale con l’ottimo secondo posto di Sainz, che per Baku gli esperti di Libero Gioco danno a 50,00 (esattamente come Ricciardo, che qui ha vinto nel 2017 rompendo il dominio Mercedes), le attenzioni saranno puntate ancora una volta su LeClerc, che deve lasciarsi alle spalle l’errore che ha compromesso il weekend sul circuito di casa. Gli esperti di Libero Gioco vedono il monegasco avanti al compagno di scuderia, ma non vanno oltre una quotazione fissata a 20,00. Leggermente più alti i favori del pronostico per Norris, che dopo il terzo posto a Monaco è terzo anche in generale e gli esperti di Libero Gioco danno a 15,00.

Quote più alte per tutti gli altri: a partire da Gasly, sesto a Monaco, e dato a 100,00 dagli esperti di Libero Gioco. A 250,00 ci sono poi i due dell’Alpine (Alonso e Ocon) e i due dell’Aston Martin (Vettel e Stroll). Chiudono la previsione degli esperti di Libero Gioco, con una quotazione fissata a 500,00, Giovinazzi, Latifi, Mazepin, Raikkonen, Russell, Schumacher e Tsunoda,

SPORTEVAI | 03-06-2021 13:06