F1, Adrian Newey alla Ferrari: il genio della Red Bull svela il retroscena sul passaggio a Maranello

Un sogno per tutti i tifosi del Cavallino Rampante. Vedere un giorno la Ferrari di F1 disegnata dal mago dell’aerodinamica, un vero e proprio genio delle monoposto, Adrian Newey. Un matrimonio da sogno per gli amanti del motorsport che, chissà, se mai potrà avversarsi. Una cosa è certa, in passato le due parti sono state vicine, molto vicine. Almeno tre volte a sentire le dichiarazioni dell’ingegnere autore di più dei capolavori con cui Red Bull ha dominato per anni, prima con Vettel e adesso con Verstappen.

Newey rivela: “Sono stato tre volte vicino alla Ferrari”

All’interno del podcast Beyond the Grid che racconta di volta in volta alcuni dei grandi protagonisti della F1, il genio alla base dei successi della Red Bull, Adrian Newey ha rivelato nei dettagli tutte le volte, ben tre, in cui è stato vicino ad approdare alla Ferrari.

"All'epoca in cui ero negli Stati Uniti, in IndyCar, un episodio che probabilmente non conta. Poi nel 1993 e notoriamente nel 2014".

Newey alla Ferrari: “Nel ’93 incontrai Todt, voleva prendere Schumacher…”

Il primo approccio con la Ferrari, Adrian Newey lo fa datare al tempo in cui era negli Stati Uniti impegnato nel mondo dell’IndyCar all’inizio degli anni ’80 con il gruppo March. Ma è lo stesso tecnico a non darci molto conto. Ben più importanti furono i colloqui intrapresi nel 1993 quando Jean Todt in prima persona, da poco arrivato al capezzale della Ferrari in grossa crisi, contattò Newey all’epoca in Williams:

“Sono andato giù a Maranello da Jean Todt, che aveva appena cominciato (come team principal; n.d.r). Ricordo che discuteva su assumere Michael Schumacher o meno. Pensate che sia stata una buona idea?”

Non se ne fece nulla, Newey era appena rientrato in Inghilterra dagli Stati Uniti e non voleva spostarsi nuovamente in un’altra nazione. Rivela lui stesso che per un attimo si pensò a una sede tecnica distaccata di Maranello in Inghilterra come fatto sul finire degli anni ’80 con un altro genio, John Barnard, con alterne fortune. Ma Newey non prese mai in considerazione questa ipotesi.

“Non l’ho mai chiesto e non credo avrebbe funzionato. La Ferrari è una squadra italiana. Anche noi della Red Bull abbiamo un team gemello (AlphaTauri; n.d.r.) diviso tra Faenza, Italia e Regno Unito, ma non credo nel concetto”.

Ferrari e Newey, terzo tentativo di “frustrazione”

