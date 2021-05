F1, Ferrari: Charles Leclerc ha già chiaro in testa cosa fare

In questa stagione di Formula 1 la Ferrari sta andando mediamente meglio rispetto all’anno scorso, ma Charles Leclerc, dopo un sesto posto in Bahrain e un quarto a Imola, in quest’ultimo caso accarezzando il podio, è di nuovo retrocesso in gara, arrivando sesto domenica scorsa nel Gran Premio del Portogallo, principalmente a causa delle difficoltà con le gomme. Ora è la volta del Gran Premio di Spagna, sul circuito di Barcellona, per l’esattezza Montmelo, e il monegasco della casa di Maranello è ottimista e voglioso di riscatto. Ecco le sue parole nella conferenza stampa della vigilia della tre giorni catalana.

“Le difficoltà a Portimao con le gomme medie? Nulla di cui preoccuparsi. Ho faticato prima della gara e poi domenica è andata meglio – dice Leclerc -. “Io e Carlos (Sainz, il suo compagno di squadra, ndr) abbiamo avuto rendimenti inaspettati con le medie, dobbiamo analizzare bene i dati per cercare di capire cosa non ha funzionato al meglio. In qualifica con quel vento forse serviva un approccio diverso: invece che tentare subito la velocità massima, forse sarebbe stato meglio procedere un passo alla volta. Non ho trovato confidenza con la macchina e questo mi ha penalizzato poi per il resto del weekend. Montmelo è una buona pista per vedere chi è più completo perché ci sono curve veloci, lente e medie. Sarà interessante”.

Venendo a quello che lo aspetta nel weekend, Leclerc ha aggiunto: “Mi aspetto una gara diversa dal Portogallo, credo che ci saranno condizioni meteo e di vento più stabili, sarà un weekend differente. Non ho risposte per il rendimento della gomma media, ho qualche idea ma nessuna conclusione, ma di certo eravamo veloci sulle soft e sulle hard, non sulle medie. La sfida con Norris e la McLaren? Lando sta guidando molto bene dall’inizio dell’anno, non sta facendo errori ed è una cosa molto importante considerando che siamo tutti vicini nel pacchetto di mischia. Abbiamo bisogno di essere perfetti per stare davanti alla McLaren, questo è l’obiettivo per Barcellona”.

