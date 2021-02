F1, Ferrari: da Giovinazzi arriva indiscrezione sul futuro

Che Ferrari sarà nel Mondiale di F1 del 2021? Se lo chiedono in tanti dopo una stagione, quella passata, fallimentare per il team di Maranello costantemente nella pancia del gruppo, salvo qualche raro exploit. Il Mondiale alle porte porta con se qualche incertezza per la rossa ma dai cugini dell’Alfa Romeo arrivano un paio di parole incoraggianti sulla Ferrari che verrà, in primis Antonio Giovinazzi.

Ferrari, 2021 anno della riscossa?

Sta per partire ufficialmente il 2021 della Ferrari. Dopo i test privati a Fiorano e le simulazioni con le Pirelli di questi giorni a Jerez, venerdì si aprirà la nuova stagione per il team di Maranello che ha scelto la doppia presentazione: il 26 sarà la volta della squadra, soprattutto il neo arrivato Carlos Sainz jr che farà coppia con Charles Leclerc, la settimana successiva sarà la volta della nuova monoposto che si spera possa essere un importante e radicale upgrade della deludentissima monoposto dello scorso anno.

Giovinazzi spinge la Ferrari: “Atmosfera positiva”

A dare un piccolo indizio sulla Ferrari che verrà ci ha pensato in queste ore il mondo dell’Alfa Romeo che proprio nei giorni scorsi ha presentato la nuova monoposto, la C41, spinta dalla power unit di Maranello. In particolare Antonio Giovinazzi prova a portare ottimismo, lui che dalla Ferrari ci arriva e che alla Ferrari un giorno, chissà, spera di ritornare: “A Maranello sono fiduciosi. Non sappiamo quanto guadagneremo, soprattutto perché non sappiamo quanto sono migliorati gli altri. La cosa buona è che alla Ferrari c’è un’atmosfera positiva, soprattutto per la power unit” ha detto il pilota di Martina Franca alla tv tedesca RTL.

Anche Vasseur crede nel lavoro Ferrari

Insomma in Alfa Romeo sono convinti che il 2021 sarà l’anno della riscossa della power unit di Maranello che lo scorso anno era lentissima. Il team principal della scuderia del biscione, Frederic Vasseur si è detto fiducioso sul nuovo motore della Ferrari: “Penso che recupereranno probabilmente gran parte dei problemi che abbiamo avuto l’anno scorso” ha detto al sito ufficiale Formula1.com.

Nei mesi scorsi qualcuno, anche nel mondo stesso Alfa, aveva messo in dubbio la collaborazione con Ferrari. Vasseur ha minimizzato: “La collaborazione sta migliorando sempre di più. Abbiamo avuto un lungo incontro durante l’inverno, per coprire i punti dell’anno scorso in cui forse non abbiamo fatto il lavoro perfetto. Ma siamo sulla buona strada”.

SPORTEVAI | 24-02-2021 20:43