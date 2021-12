F1, Ferrari: il rimpianto di Binotto per la stagione di Leclerc

27-12-2021 16:24

Terminata la stagione ad Abu Dhabi, Mattia Binotto non ha nascosto la sua soddisfazione per quanto fatto dalla Ferrari e dai suoi piloti nel corso del 2021.

Nell’arco della stagione infatti, pur trovandosi spesso lontano dalla lotta per le posizioni di vertice, sia Carlos Sainz che Charles Leclerc sono cresciuti e migliorati sotto vari aspetti facendo il pieno d’esperienza in vista del prossimo anno quando la scuderia di Maranello, grazie ai nuovi regolamenti, dovrebbe essere più competitiva.

In attesa di vedere se le premesse saranno rispettate, Binotto è però tornato ad analizzare nello specifico i risultati ottenuti dai suoi due alfieri svelando, in merito a quanto conseguito da Leclerc, di avere un rimpianto non di poco conto.

Ferrari, il rimpianto di Binotto

Il monegasco, 10° a Yas Marina nell’ultimo GP del 2021, ha concluso l’annata al settimo posto della classifica piloti distanziato di una lunghezza da Norris e di 4 punti e mezzo dal compagno Sainz.

Secondo Binotto tuttavia la graduatoria avrebbe potuto avere una conformazione molto differente se Leclerc non fosse stato costretto a due zeri pesanti in stagione.

“Non dobbiamo dimenticare che in questa stagione almeno un paio di volte, come Budapest e Monaco, non ha raccolto punti” ha affermato Binotto a Motorsportweek.com.

“Penso che in quelle circostanze sia stato sfortunato. Senza questi episodi è difficile dire dove sarebbe finito, ma mancano almeno 40 punti alla sua classifica e credo che avrebbe concluso molto più avanti il campionato, motivo per cui posso solo giudicare molto positivamente la sua stagione”.

Leclerc, il giudizio generale di Binotto

Il Team Principal della Ferrari ha poi ribadito come, a livello generale, reputi comunque buona la stagione di Leclerc.

“A livello complessivo, sono molto contento dei progressi che Charles ha fatto in questa stagione”, ha detto Binotto.

“È stato molto veloce in qualifica, anche nell’ultima parte dell’anno quando forse Carlos lo stava sfidando un po’ di più, ma è sempre stato molto veloce. Ha imparato a gestire le sue gomme, le situazioni e i ritmi di gara, quindi sono abbastanza soddisfatto dei progressi che ha fatto” ha dichiarato il dirigente classe 1969.

Binotto, un plauso anche a Schumacher

Binotto ha quindi concluso il proprio intervento parlando dei riscontri positivi avuti da Mick Schumacher, il quale l’anno prossimo sarà impegnato sia alla guida della Haas che come riserva Ferrari.

“Mick durante la stagione ha fatto bene, si è migliorato non solo in termini di consistenza, ma anche in termini di velocità” ha spiegato il numero uno della Rossa.

“Se si guarda alle ultime gare, era molto più vicino alle macchine davanti e Haas non ha sviluppato affatto la macchina” ha concluso un positivo Binotto.

