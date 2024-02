F1 Ferrari, la SF-24 vince “il Mondiale di bellezza”: sui social il tifo per Leclerc e l’avvertimento a Hamilton

La nuova Ferrari convince tutti dal punto di vista estetico ma ovviamente non basta: i tifosi della Rossa vogliono riassaporare la vittoria e sono pronti a spingere Leclerc

13-02-2024 14:45

La nuova SF-24 è arrivata. La Ferrari ha presentato la macchina che nella prossima stagione proverà ancora una volta a dare la caccia al titolo mondiale anche se da qualche settimana l’attenzione di tutti sembra essersi concentrata sul Mondiale 2025 e sull’arrivo di Lewis Hamilton. Una presentazione “low-profile” da parte della casa di Maranello ma le aspettative da parte dei tifosi sono comunque molto alte.

SF-24 e il Mondiale di bellezza

Ancora una volta è bastato vedere quel rosso lì per accendere l’entusiasmo dei tifosi. La Ferrari si è svelata e la livrea della SF-24 sembra aver conquistato il cuore di tutti. Proprio la parola “bellissima” è quella che riecheggia maggiormente sui social sul tema Ferrari. C’è unanimità nel considerare la nuova monoposto come una delle più belle nella storia del Cavallino rampante. “Bella è bella, ora non ci resta che pregare che non sia solo bella”. E sono in tanti a pensarla allo stesso modo: “E’ bellissima ma mi auguro che sia anche performante perché la F1 purtroppo non è una gara di bellezza”. E ancora: “Almeno il Mondiale di bellezza ce lo siamo portati a casa”.

Tutti a supporto di Leclerc

Charles Leclerc rappresenta ancora la grande speranza del popolo ferrarista. Il pilota monegasco ha saputo “arringare” i tifosi della Ferrari con le sue parole: “Vi assicuro che farò di tutto per riportare il Mondiale”. Nonostante ance lui non sia stato esente da critiche, i tifosi della Rossa sono convinti che Leclerc debba rappresentare il futuro di Maranello e applaudano le sue prime parole in vista della nuova stagione: “In questo mare di pessimismo ci volevano queste parole”. E a distanza di pochi minuti dalla presentazione della nuova SF-24 arrivano anche le prime immagini della macchina in pista a Fiorano.

Ferrari e la presentazione low-profile

La Ferrari ha scelto una strada diversa in questa stagione per presentare la macchina che sarà protagonista nel Mondiale 2024. La caso di Maranello ha deciso per un netto cambio di tendenza e invece di puntare su una presentazione dai grandi toni, ha scelto la strada del “low-profile”. Una decisione che molti tifosi hanno apprezzato: “Quando vedo cose ben fatte mi piace rimarcarle, questa presentazione, con i video wall è veramente molto coinvolgente e bella. Semplice ma efficace”.

L’avvertimento a Hamilton

Tra gli appassionati Ferrari c’è anche chi non ha digerito l’arrivo “futuro” di Lewis Hamilton ancora considerato come un grande rivale: “Questa sarà l’ultima Ferrari senza la presenza di Lewis Hamilton, vorrei che la prossima stagione duri per sempre”. Ma l’arrivo dell’inglese coinvolge anche chi della Ferrari fino a questo momento non è mai stato tifoso: “Oggi comincio a fare pratica per fare parte dei “tifosi” nella prossima stagione con Hamilton”, scrive la statunitense Cristina.

Di certo però chi ha a cuore il destino della Ferrari non vuole pensare al 2024 come a un anno di transizione e lancia un avvertimento a Hamilton: “Dovrà guadagnarsi questa meraviglia rossa”.

La presentazione della Ferrari SF-24