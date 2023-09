F1, la Ferrari finisce anche nel mirino della Lego: il video parodia diventa virale

Il disastroso pit-stop della Ferrari nel corso del Gp d’Olanda diventa un video virale lanciato dalla Lego che prende in giro il clamoroso errore degli uomini del Cavallino Rampante

10-09-2023

Non è stata una stagione da ricordare per la Ferrari. Una macchina competitiva, tanti errori nella strategia e anche un clamoroso errore durante il pit-stop, sono stati tra i momenti che a Maranello vorrebbero provare a dimenticare presto. Ma la Rossa è e resta un marchio conosciuto in tutto il mondo, e anche dal mondo dei giocattoli arriva una stoccata.

Gp d’Olanda: il pit-stop delle polemiche

Uno degli episodi che hanno fatto più discutere nell’ultimo periodo è stato quello relativo al Gp d’Olanda: dopo la partenza comincia a piovere al punto da costringere i piloti a rientrare i box per montare le gomme intermedie. Il pilota monegasco Charles Leclerc è tra i primi a rientrare ma trova decisamente impreparati i meccanici, manca una ruota: l’anteriore sinistra arriva in ritardo con Leclerc che è costretto ad allungare oltre misura il suo pit-stop.

Ma il disastro non è ancora completato: il pilota ferrarista è costretto a perdere posizioni rispetto a chi ha continuato a girare con gomme da asciutto e in occasione della sosta i meccanici non approfittano neanche per cambiargli l’ala anteriore che si era danneggiata in un contatto al viva. Con il passare del giri poi arrivano altri problemi fino al ritiro di Leclerc al 43esimo giro.

Lego: il video paradia del pit-stop diventa virale

Un passaggio a vuoto che non è passato inosservato neanche ai responsabili della comunicazione della Lego, la famosa case di costruzioni giocattolo che hanno realizzato un video che è diventato subito virale. Nel video si vedono i meccanici “in formato mattoncino” smontare le ruote ma non avere quelle da montare, l’azione si sposta nei box dove altri meccanici sono impegnati a giocare a carta e reagiscono con grande lentezza al momento di crisi.

Ferrari: i tifosi non sanno se “ridere o piangere”

Il video pubblicato dalla Lego ha fatto subito il giro del web e immediate sono arrivate anche le reazioni da parte dei tifosi italiani: “A dire la verità – scrive Erix – i meccanici Lego sono stati anche più veloce”. Mentre nella scelta tra “ridere o piangere”, Ilenia ha un’idea precisa: “Fa decisamente piangere”. Anche Luigi la pensa allo stesso modo: “Quelli della Lego sono geni. Ma io lo so cosa fare: piangere”.