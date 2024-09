F1, Ferrari: chi è Loic Serra l'Adrian Newey rosso, c'è l'investitura. Nuovo organigramma tecnico a Maranello

Non si è fatta attendere la risposta Ferrari al passaggio di Adrian Newey in Aston Martin, il Cavallino Rampante ha infatti ufficializzato la nomina di Loic Serra come nuovo direttore tecnico. Ecco chi è Serra e come cambia il nuovo organigramma di Maranello

Non si è fatta attendere la risposta della Ferrari all’imminente annuncio di Adrian Newey nuovo progettista dell’Aston Martin. La scuderia del Cavallino Rampante ha infatti ufficializzato la nomina di Loic Serra come nuovo direttore tecnico del reparto corse di Maranello. Definito anche un nuovo organigramma che farà ovviamente capo al team principal Fredric Vasseur con Enrico Gualtieri che continuerà a essere Technical Director Power Unit.

Ferrari, è Loic Serra la risposta ad Adrian Newey corteggiato, sedotto e abbandonato

Ieri si era diffusa la notizia dell’imminente firma, forse già avvenuta, di Adrian Newey con Aston Martin che ha già fissato per il 10 settembre una conferenza stampa, a pochi giorni dalla partenza per Baku, molto probabilmente per presentare il geniaccio dell’aerodinamica inglese.

E la Ferrari? Vasseur ci ha provato, ci è andato vicino a Newey ma ha voltato pagina da tempo. Di oggi l’annuncio da parte di Maranello dell’investitura ufficiale di Loic Serra, ex ingegnere Mercedes, che diventerà dal 1° ottobre, fine del periodo di gardening, direttore tecnico delle rosse:

La Scuderia Ferrari HP comunica di avere affidato il ruolo di Technical Director Chassis a Loic Serra. Il tecnico francese classe 1972, come comunicato in precedenza, si unirà alla squadra a partire dall’1 ottobre. Loic in questo nuovo ruolo riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur.

Ferrari, chi è Loic Serra nuovo direttore tecnico

Loic Serra è nato in Francia nel 1972 è laureato in ingegneria meccanica e ha studiato ad Aix-en-Provence e a Parigi. Nel 1996 dopo la laurea ha lavorato in Michelin. E’ entrato in Formula 1 con la BMW Sauber nel 2006, dal 2010 approda in Mercedes dopo l’acquisto dalla Brawn Grand Prix coincidente col ritorno in pista di Michael Schumacher e all’interno del team di Stoccarda, dove è stato uno dei protagonisti del favoloso ciclo di sette anni in cui il team di Brackley ha dominato la F1, ha ricoperto vari ruoli fino a quello di Performance Director, assunto nel 2019.

F1, Ferrari: come cambia il nuovo organigramma tecnico

Come riportato nello stesso comunicato di Maranello, sono state riviste le diverse mansioni all’interno del reparto corse F1. A Serra faranno dunque capo le divisioni Chassis Project Engineering, affidata a Fabio Montecchi; Vehicle Performance, affidata a Marco Adurno; Aerodynamics, affidata a Diego Tondi; Track Engineering, affidata a Matteo Togninalli e Chassis Operations, affidata a Diego Ioverno, che mantiene anche la carica di Direttore Sportivo. Il ruolo di Technical Director Power Unit continua ad essere affidato ad Enrico Gualtieri, che rimane a diretto riporto di Fred Vasseur”.