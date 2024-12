F1, svolta Ferrari: nuova monoposto estrema per vincere il Mondiale. Hamilton, c'è la data del primo test

La Ferrari vuole tornare a vincere il Mondiale e per farlo è pronta a rivoluzionare nei concetti la monoposto 2025 per permettere a Hamilton e Leclerc di battere McLaren e Red Bull. Lewis, primo test a metà gennaio, ecco quando

Obiettivo: tornare sul tetto del mondo. La seconda parte della stagione ha convinto la Ferrari a puntare forte sul 2025 per riassaporare la gioia di un titolo mondiale, piloti o costruttori, perchè no entrambi. Niente altro anno sabbatico in attesa dei nuovi regolamenti per il 2026. L’occasione è ghiotta per azzannare il campionato di F1 già il prossimo anno puntando sulla coppia dei sogni Hamilton-Leclerc e su una monoposto che i primi rumors provenienti dalle parti di Modena dicono essere molto estrema. Intanto comincia a esserci una data per il primo, atteso, test di Lewis con la rossa sulla pista di Fiorano.

La Ferrari vuole vincere il Mondiale

L’aver conteso il titolo costruttori alla McLaren ha messo l’acquolina in bocca alla Ferrari. Seconda parte di stagione incoraggiante ma non abbastanza per tornare a vincere. Ecco perchè la scuderia del cavallino rampante ha concluso la stagione 2024 con una certa frustrazione. Che si vedeva e si sentiva chiaramente nelle parole e sul viso di Leclerc dopo il GP di Abu Dhabi.

Dopo un finale di stagione così e con l’entusiasmo per l’arrivo di sua Maestà Lewis Hamilton, il team di Maranello si posiziona come uno dei favoriti per lottare per il tutto per tutto nell’anno precedente al cambiamento dei regolamenti. Ecco perchè Frédéric Vasseur ha confermato che cambierà il più possibile la vettura 2025. Il team principal francese è soddisfatto della prestazione vista, ma vuole di più e lavoreranno per continuare a fare passi avanti .

Un cambiamento radicale per la rossa 2025

Vasseur ha confermato, tra le righe, di essere convinto di apportare molti cambiamenti alla monoposto che affronterà il Mondiale 2025: “Siamo al quarto anno di questo regolamento e conosciamo molto bene il nostro progetto precedente. Ecco perché la vettura del 2025 sarà completamente nuova“.

Come riportato da AutoRacer.it, Ferrari ripone molta fiducia nell’erede della SF-24, su cui ha investito numerose risorse tecniche con un progetto che prevede cambiamenti in tutte le macro-aree della vettura, coinvolgendo telaio, motore, superfici aerodinamiche, meccanica e posizione di guida del pilota. L’inserimento di Loic Serra sarà fondamentale, sia in chiave 2o26 ma anche sul progetto che sta per andare in fabbrica per il prossimo anno.

Perchè il 2025 è l’anno Ferrari: il precedente Red Bull 2021

Tutti, Ferrari compresa, dovranno pensare anche al 2026 quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti. Eppure è il 2025 l’anno che può essere quello della rinascita rossa. Che in parte è già avvenuta. Grazie alla rivoluzione di Fred Vasseur. Se la rossa dovesse fare un ulteriore step in avanti con questa tipologia di monoposto, come dimostrato nella seconda parte della stagione allora sì che la vittoria del Mondiale, piloti e costruttori potrebbe davvero essere alla portata.

Del resto la storia insegna che dopo il lungo dominio della Mercedes nell’era dell’ibrido con Hamilton, e un anno con Rosberg, la Red Bull con Verstappen riuscì a mettere fine all’egemonia di Lewis nel 2021, l’ultimo anno prima del cambio di regolamento e di monoposto sfruttando una crescita esponenziale negli anni precedenti. Ecco perchè sull’inezia presa quest’anno la Ferrari può e deve puntare al titolo il prossimo anno. Per il 2026 si vedrà ma l’occasione grossa è ora, adesso.

Lewis Hamilton, primo giro sulla Ferrari il 21 gennaio?

Se c’è già una data di presentazione per la nuova Ferrari, il 19 febbraio, rivelata in anteprima dal team principal Frederic Vasseur in occasione dell’incontro natalizio con i media, è ancora un mistero quando Lewis Hamilton salirà a bordo della sua prima rossa da F1.

Il 7 volte campione del mondo ha saltato i test Pirelli 2025 di Abu Dhabi per tutta una serie di eventi legati ancora al contratto con Mercedes. Ma il tempo stringe, lo ha detto lo stesso Vasseur senza indicare una data precisa: “Sicuramente a gennaio, vediamo quando, dobbiamo fare i conti anche con l’inverno e il meteo” ha detto il team principal francese.

Ma circolano le prime ipotesi. Secondo sempre quanto riportato da AutoRacer.it, la data del 21 gennaio è quella da cerchiare in rosso sul calendario 2025. In quel giorno la Ferrari avrebbe programmato il primo test di Hamilton con la monoposto di Maranello che per regolamento dovrà essere quella di due anni fa, la F1-75, sulla pista di Fiorano. Ma ci sarebbero anche un piano B e un piano C. La scuderia sarebbe pronta a spostarsi nel giro di poche ore in direzione Mugello o Imola se le condizioni meteo fossero proibitive.