F1, GP Canada, Vasseur carica la Ferrari: "C'è armonia in squadra e prendiamo le decisioni giuste in pista"

Il team principal di Ferrari Frederic Vasseur commenta il prossimo impegno della squadra al GP di Canada, sull'onda dell'entusiasmo delle ultime gare dove la scuderia ha conquistato ottimi risultati. Cosa aspettarci da Montreal

Carte ben coperte dalle parti di Maranello e piedi di piombo in vista del GP del Canada, prossimo appuntamento in programma nel calendario 2024 della F1. C’è una certa consapevolezza che il momento positivo che sta vivendo Ferrari (indubbiamente sontuoso se lo confrontiamo alle disfatte del recente passato) non permetta comunque di dormire ancora il sonno dei giusti: adagiarsi con una Red Bull comunque leader del campionato, anche se qualche crepa inizia ad intravedersi, e una McLaren in costante ascesa, significherebbe condannarsi e dissipare il buon lavoro portato avanti ad oggi con la SF-24 e con la squadra.

Cosa aspettarci dalla pista di Montreal del GP di Canada

Il trionfo monumentale di Monaco, che ha portato in dote a Charles Leclerc la tanto agognata vittoria in casa, ha dato ulteriore slancio al team: ma adesso ci sarà da affrontare una pista, quella di Montreal, decisamente differente rispetto a quella del Principato. Anzitutto, il circuito presenterà una superficie riasfaltata, con un manto nuovo, e che presenta sì delle curve lente, ma al tempo stesso rispetto a Monaco ci sono le condizioni per effettuare i sorpassi. La pista intitolata a Gilles Villeneuve inoltre è a minor carico aerodinamico e richiede una attenta gestione dei cordoli, dove invece una rivale di Ferrari come la RB20 di Red Bull ha dimostrato di faticare. Scuderia che sta affrontando inoltre il grattacapo del lavoro al simulatore, che non si proietta in termini di risultati sulla pista e che ha fatto sbottare un sempre polemico Max Verstappen.

Miami prima, Imola poi e infine Monaco hanno dato degli scossoni ai rapporti di forza in questa F1: non più un monologo Red Bull, ma un triello che coinvolge Ferrari e McLaren e che, addirittura, potrebbe essere aperto ad esiti non così scontati. Nonostante in Canada l’asfalto nuovo potrebbe dare una mano agli attuali leader del campionato.

Vasseur: “Ferrari sull’onda dell’entusiasmo, siamo carichi per il Canada”

Frédéric Vasseur ha analizzato così la prossima gara in programma: “Partiamo per il Canada sull’onda dell’entusiasmo per il successo di Charles nella sua gara di casa a Monaco, come abbiamo fatto dopo la vittoria che Carlos ha ottenuto in Australia. Tutto il team è carico e si è preparato al massimo per questo appuntamento: il circuito di Montreal è piuttosto diverso da quello del Principato, ci sono ancora delle curve lente, ma in genere parliamo di una pista veloce, che non necessita di molto carico aerodinamico e con maggiori opportunità di sorpasso”.

“Stiamo andando nella giusta direzione, i valori ora sono vicini specialmente in qualifica”

“Credo che il nostro approccio come squadra non debba cambiare – ha proseguito il team principal -: occorre avvicinarci a questo weekend consapevoli che stiamo andando nella giusta direzione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo dell’armonia in squadra ed anche per quanto riguarda le decisioni da prendere in pista“. I tempi di Binotto sono ormai distantissimi, insomma

Infine Vasseur ha così concluso: “Il lavoro fatto finora ci ha permesso di ridurre ulteriormente il gap che ci separa da chi è al comando delle due classifiche iridate. I valori, specie in qualifica, tra noi, McLaren e Red Bull sono estremamente ravvicinati e sappiamo che ogni piccolo dettaglio può fare la differenza”.