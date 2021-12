F1, Gran Premio di Abu Dhabi diretta live

PRE GARA

La resa dei conti tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è arrivata. Scatta alle 14 l’ultima gara del Mondiale 2021 di Formula 1 che assegnerà il titolo tra la Red Bull dell’olandese e la Mercedes dell’inglese che arrivano al Gran Premio di Abu Dhabi con gli stessi punti in classifica. Verstappen partirà dalla pole position dopo un giro spaziale ieri in qualifica, Hamilton sarà in prima fila. Gomme diverse per i due: soft morbida rossa per il pilota orange, media gialla per il driver british. Altro piccolo vantaggio di Max il maggior numero di vittorie che gli farebbe vincere il titolo in caso di arrivo a pari punti che si potrebbe verificare solo con entrambi al ritiro o fuori dalla zona punti.

Il resto è contorno. Dalla seconda fila partiranno Lando Norris con la McLaren e Sergio Perez con l’altra Red Bull che ha offerto la scia a Verstappen nel giro della pole. Dalla terza fila scatteranno Carlos Sainz con la migliore delle Ferrari e Valtteri Bottas con la seconda Mercedes. Settimo tempo per Charles Leclerc che sarà affiancato in quarta fila da Yuki Tsunoda con l’Alpha Tauri. L’ultima qualifica in F1, per ora, di Antonio Giovinazzi si chiude con il 14simo tempo mentre Kimi Raikkonen inizierà l’ultimo GP della sua carriera dalla nona fila (18simo). Non correrà invece Mazepin positivo al covid.

Griglia di partenza GP Abu Dhabi

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Lando Norris (Ing/McLaren)

4 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

TERZA FILA

5 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

6 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

QUARTA FILA

7 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

8 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

QUINTA FILA

9 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

10 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

SESTA FILA

11 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

12 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

SETTIMA FILA

13 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

14 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

16 Nicholas Latifi (Can/Williams)

NONA FILA

17 George Russell (Ing/Williams)

18 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19 Mick Schumacher (Ger/Haas)

20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)* DNS (covid)

Fonte: PA