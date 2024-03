F1 Gp Australia, acuto Ferrari nelle libere: Leclerc domina le fp2, Sainz sta bene e fa 3°. Verstappen nel panino delle rosse

Ferrari in palla nelle prime prove libere del Gran Premio d'Australia: a Melbourne miglior tempo di Leclerc nelle fp2 davanti alla Red Bull di Verstappen e all'altra rossa di Sainz apparso in buone condizione

22-03-2024 07:17

Ancora presto per sognare un’alba rossa ma di certo la Ferrari a Melbourne c’è, eccome! Inizio ottimo per le rosse nel Gran Premio d’Australia terza tappa del Mondiale di F1. Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere. Il monegasco ha griffato e graffiato le fp2 con il tempo di 1:17.277. Dando tre decimi alla Red Bull di Max Verstappen non apparsa al meglio. L’olandese campione del mondo è chiuso nel sandwitch delle rosse. Già perchè sono arrivate ottime risposte da Carlos Sainz al rientro dopo l’operazione di appendicite, lo spagnolo ha fatto il 3° tempo.

Nelle prime libere, disputate nella notte italiana, miglior tempo della McLaren con Lando Norris davanti a Verstappen, 4° Leclerc, 8° Sainz. Fp1 caratterizzate dal muro a muro della Williams di Albon.

Gp Australia: i tempi delle fp2 a Melbourne

Ferrari apparsa ok anche sul passo gara, in simulazione, approvate e con ottimi risultati gli aggiornamenti portati in Australia. In difficoltà, apparente, la Red Bull anche con Max Verstappen. Buone le risposte anche sulla tenuta da parte di Sainz al rientro dopo l’operazione. Ai piedi del podio virtuale delle libere troviamo le due Aston Martin: con Stroll davanti ad Alonso, seguite dalla Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri. Soltanto ottavo Sergio Perez, che fatica sul tracciato di Melbourne in proporzione al suo compagno iridato, seguito da Norris e Tsunoda per chiudere la top 10 di sessione. Male Lewis Hamilton, che non va oltre il 18° tempo, ma con una Mercedes che risolve i problemi di saltellamento tornando al fondo usato nei test pre-stagionali.

Pos. Pilota Team Distacco 1 C. Leclerc Ferrari 1’17″277 2 M. Verstappen Red Bull +00″381 3 C. Sainz Ferrari +00″430 4 L. Stroll Aston Martin +00″545 5 F. Alonso Aston Martin +00″635 6 G. Russell Mercedes +00″674 7 O. Piastri McLaren +00″800 8 S. Perez Red Bull +00″813 9 L. Norris McLaren +00″878 10 Y. Tsunoda RB +00″911 11 G. Zhou Stake +01″144 12 D. Ricciardo RB +01″257 13 L Sargeant Williams +01″301 14 V. Bottas Stake +01″308 15 P. Gasly Alpine +01″414 16 N. Hulkenberg Haas +01″425 17 E. Ocon Alpine +01″428 18 L. Hamilton Mercedes +01″557 19 K. Magnussen Haas +01″998 20 A. Albon Williams

F1 Gp Australia 2024: i tempi delle fp1