F1, GP Bahrain a Sakhir: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

18-03-2022 11:51

Messe alle spalle le polemiche, le emozioni e le discussioni suscitate dall’incredibile finale del 2021, la Formula Uno riparte tra novità e curiosità generale dal Bahrain.

GP Bahrain a Sakhir: le caratteristiche del circuito

Con questo weekend per la diciottesima volta negli ultimi 19 anni il Bahrain ospiterà una tappa del campionato di Formula 1. Ad eccezione del 2011 in cui non venne disputato, dal 2004 a oggi a Sakhir si è sempre corso e non sono di certo mancate le emozioni.

Il tracciato, uno dei più esigenti in calendario, misura 5,412 chilometri e presenta 15 curve piuttosto impegnative che, unitamente agli agenti atmosferici (raffiche di vento provenienti dal deserto, alte temperature, sabbia) e all’abrasività dell’asfalto, costringono i piloti a tenere sempre alta la soglia attenzione.

GP Bahrain a Sakhir: i favoriti

Essendo il primo Gran Premio della stagione, sono tante le incognite che accompagneranno i piloti e gli appassionati in questo appuntamento mondiale.

Con 5 successi (di cui gli ultimi tre consecutivi), Lewis Hamilton è il pilota che ha trionfato più volte in Bahrain, una terra dove però l’inglese questa volta non sembrerebbe essere il principale accreditato alla vittoria.

Alle sue spalle la Ferrari ha infatti professato grandi ambizioni ma, sulla carta, resta comunque dietro a quella che dovrebbe essere la vettura di riferimento nel weekend d’apertura, ovvero la Red Bull di Verstappen che, con gli ultimi aggiornamenti, ha alzato il suo potenziale e potrebbe subito partire forte.

GP Bahrain a Sakhir: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Non sarà necessario mettere sveglie la mattina o alzarsi presto per seguire questo primo appuntamento della F1 visto il fuso orario ridotto il Bahrain (+2 ore rispetto all’Italia).

Il fine settimana di gara si aprirà in maniera classica con le due sessioni di prove libere il venerdì per poi proseguire con le qualifiche il sabato pomeriggio alle 16, stesso orario della gara che prenderà poi il via domenica.

Di seguito tutto il programma della F1:

Venerdì 18 marzo

Prove libere 1: 13:00 – 14:00

Prove libere 2: 16:00 – 17:00

Sabato 19 marzo

Prove libere 3: 13:00 – 14:00

Qualifiche: 16:00 – 17:00

Domenica 20 marzo

Gara: 16:00

GP Bahrain a Sakhir: chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Come l’anno scorso, la messa in onda della Formula sarà affidata a Sky che, per l’occasione, trasmetterà tutto il fine settimana del GP del Bahrain in diretta su Sky Sport F1 e in live streaming sulle app di SkyGo, DAZN e attraverso il servizio on demand di NOW, mentre su TV8 andranno in chiaro ma in differita le qualifiche che la gara.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme.

Venerdì 18 marzo

Ore 13: prove libere 1 Sky Sport F1

Ore 16: prove libere 2 Sky Sport F1

Sabato 19 marzo

Ore 13: prove libere 3 Sky Sport F1

Ore 16: qualifiche Sky Sport F1

Ore 21.30: differita qualifiche su TV8

Domenica 20 marzo

Ore 16: Gara Sky Sport F1

Ore 21.30: differita gara su TV8

