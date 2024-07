F1 Gp Belgio, provaci Leclerc: la pole ha zittito le critiche ma in gara serve l'impresa. Clamoroso, Sainz in Williams

Charles Leclerc è pronto a giocarsi le sue carte dalla pole position del Gran Premio del Belgio ma sarà dura contro McLaren e Verstappen. Intanto dalla Germania nuove voci su Sainz: ha firmato per Williams

Un giro, una zampata, a cui non eravamo abituati da tempo. Finalmente Charles Leclerc si è ripreso la ribalta, il posto che merita il suo talento cristallino, la sua innata dote per andare forte, oltre i limiti, anche del mezzo. La domenica del Gran Premio del Belgio parte da una speranza di una Ferrari in pole position. E pazienza se non fu vera gloria visti i 6 decimi rifilati da Max Verstappen al monegasco in qualifica al netto della penalizzazione per l’olandese.

In gara però, specie sull’asciutto sarà tutta un’altra musica. Ma Leclerc ha già detto che vuole provare a fare di tutto per vincere. E questo basta per riaccendere la passione rossa solo sopita in questi due mesi difficili da Monaco in poi. Il tutto mentre su Carlos Sainz, ieri maluccio in qualifica, giungono nuove voci clamorose su una sua firma sul contratto che lo porterebbe in Williams il prossimo anno. C’è da crederci?

F1, Gp Belgio: Leclerc, una pole per scacciare via i fantasmi

Sono passati due mesi. Leclerc con un giro sontuoso metteva la sua Ferrari in pole position a Monaco. Una gara che poi avrebbe vinto 24 ore dopo guidando in maniera magistrale tra le strade e i muretti di casa. Oggi Charles sarà di nuovo lì al palo con una pole ritrovata tra le mani, grazie alla penalizzazione di Verstappen, ma che ha restituto alla F1 e ai ferraristi le grandi capacità di Leclerc.

Leclerc, una pole capolavoro, perchè di questo si parla, al netto dei sei decimi rifilati da Verstappen, che ha restituito lo smalto di un Leclerc apparso appannato negli ultimi 60 giorni, e con lui la Ferrari. Una pole frutto del lavoro anche del muretto box che ha scelto alla perfezione il timing di andare in pista al momento giusto con le gomme nuove intermedie. Una combo pilota-scuderia che ridà fiducia all’ambiente in vista della pausa estiva e della seconda parte della stagione.

GP Belgio: Leclerc dalla pole ma vincere sarà impresa ardua

Leclerc ha già detto di non correre per il 2° posto. Le stimmate del campione glielo impongono. Ma in cuor suo, lo ha anche detto a parole, sa che portare a casa il Gran Premio del Belgio sarà impresa ardua. Ai limiti dell’impossibile. Già la pole è stata un mix di fattori che si sono incastrati alla perfezione. Ecco, per vincere a Spa oggi dovranno esserci altri fattori positivi a girare nel verso della Ferrari numero 16.

Specie se sarà corsa sull’asciutto, McLaren ha passo di gran lunga superiore, idem la Red Bull. Da capire la competitività ritrovata di Perez che parte accanto a Leclerc in prima fila. Ma anche quando ci metterà Verstappen, con rabbia e quant’altro, a venir fuori dalla pancia del gruppo. Considerando anche che Red Bull corre con ala più carica rinunciando a qualcosa in rettilineo. Ma fino alle 15 e allo spegnimento del semaforo sognare non costa nulla, per Leclerc, per la Ferrari e per i ferraristi.

F1, Ferrari: dalla Germania, Sainz ha firmato per Williams

Continuano ad arrivare indiscrezioni sul futuro di Carlos Sainz che ieri ha “floppato” l’ultimo time attack e oggi partirà settimo sulla griglia di partenza. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca F1-Insider lo spagnolo avrebbe firmato un contratto di un anno con la Williams con opzione di prolungamento. Lo storico team di Grove è l’unico in grado di esaudire tutti i desideri di Sainz, che alla fine di questa stagione dovrà lasciare l’abitacolo della sua Ferrari per Lewis Hamilton.

Oltre all’impressionante stipendio di circa dieci milioni di euro, il contratto di Sainz con Williams prevederebbe una clausola che gli permetta di svincoarsi in qualsiasi momento in caso di chiamata Red Bull o Mercedes, anche prima dell’inizio della stagione 2025 semmai Toto Wolff decidesse di rimandare il debutto di Kimi Antonelli o Horner volesse una soluzione “esterna” al team Red Bull per cambiare Perez. Il padre del ferrarista, Carlos Sainz Senior e il manager del pilota spagnolo Carlos Onoro sono stati avvistati venerdì durante un incontro con il capo della squadra James Vowles nel Motorhome Williams.

